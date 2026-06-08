鳥獣による農作物の被害に対応できるよう、十日町市で「狩猟免許」の取得を目指す講習会が行われました。



真剣な面持ちで銃を構える人たち。



7日、十日町市のJA魚沼本店に集まったのは、「狩猟免許」の取得を目指す27人です。



県やJA魚沼などは、イノシシによる稲の踏み荒らしなど鳥獣による農作物の被害への対策として、毎年この時期に狩猟免許の取得を支援する講習会を行っています。





この日は（研修用の）銃を使い狩猟をする免許の取得を目指す講習のほか、「わな猟」の免許取得を目指す講習も行われました。指導が行われたのはイタチなどを捕獲できる小さいサイズの箱わなを設置する方法です。動物の代わりに割り箸でわなが正常に作動するか試してみると……「そこでこっちからでもイタチ入ってくるでしょ。入って来てこの踏板に上がると」「ガシャン（閉まる）」もともとはイノシシやタヌキなどの被害をうけ始まった講習でしたが、近年のクマによる農作物被害が増えてきたことで受講する参加者も……＜参加者＞「僕田んぼを持ってるんですけど僕（コメ作りを）しないので知り合いに作ってもらってたんですけども去年クマ被害ひどいもんですから作るのやめたもんで……クマ被害とか害獣被害が増えてるって聞いて少しでも力になれれば」【県猟友会 池田富夫 会長】「我々だけではなく農家の方、一般の方から協力してもらってやらないと特に最近のクマは異常なので……鳥獣対策は市民、県民をあげてやらなければ大変かなと思ってますね」自分の農地は自分で守れるように……県内では7月4日に狩猟免許試験が行われます。