「流石に低すぎ」「韓国よりは……」 日本代表はアジア2番手を維持も 英紙ランキングで見えた森保ジャパンへの評価とは
2026年北中米ワールドカップ開幕を前に、英紙『The Athletic』が出場48カ国の最新パワーランキングを発表した。
日本代表は前回4月版の21位から23位へと順位を上げた。ランキングでは世界王者アルゼンチンが3位、スペインが1位、フランスが2位に並ぶ中、アジア勢では韓国が15位、日本が23位という評価となっている。『The Athletic』は日本について「これまで以上の選手層を備えている」と指摘し、鎌田大地、田中碧、久保建英ら欧州で実績を積む主力たちを高く評価した。
それでも評価は決して低くない。日本は8大会連続出場を果たしながら、いまだベスト16の壁を突破できていない。しかし同紙は「今回はその壁を越えるだけの才能を持っている」と言及。グループリーグ突破だけでなく、その先の戦いにも期待を寄せている。
三笘不在は確かに痛いが、日本代表の総合力は過去最高クラスとの見方も少なくない。森保ジャパンが悲願のベスト8、さらにはその先へ進めるか。世界の視線も着実に日本へ向き始めているようだ。