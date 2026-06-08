「まるでテロリスト扱いされたかのようだった」イラクのエースFWがアメリカ入国管理局で7時間の尋問か
40年ぶりのワールドカップ出場となるイラク。そのチームのエースであるFWアイメン・フセインが、アメリカ入国管理局で約7時間も尋問を受けていたようだ。
『The Athletic』によると、イラク代表は現地時間6月5日にシカゴのオヘア国際空港に到着。しかし入国審査の際に、フセインはアメリカの入国管理局により取調べのために拘束され、携帯電話の検査を受けるなど7時間に渡って尋問を受けたという。また同行していたイラク代表チームのカメラマンも、同じく入国管理局での追加検査を受け、10時間以上の尋問を受けたと報じている。フセインは最終的に入国が許可されたが、カメラマンの方は入国が認められなかったようだ。
一方、アルゼンチンメディア『Tycsports』によれば、イラクサッカー協会はこの対応を「まるでテロリスト扱いされたかのようだった」と批判しており、「これは同姓同名の別の市民と混同されたという事務上のミスによるもので、それが尋問を受けた理由だった」と述べた。
イラク代表は現地時間9日にベネズエラ代表と親善試合を行い、16日にワールドカップ初戦でノルウェー代表と、22日にフランス代表、26日にセネガル代表と対戦する。