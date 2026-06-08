8日午前、新潟市秋葉区で「イノシシを目撃した」という通報が4件あり、警察が注意を呼びかけています。



■梶葉康介記者

「6月8日午前、イノシシの目撃情報があった秋葉1丁目付近です。イノシシは住宅付近の道路上や草むらで確認され、そのまま走って逃げていったということです。」



警察によりますと、8日午前5時20分ごろ～午前10時40分ごろまでの間に「イノシシを目撃した」という通報が4件ありました。目撃があったのは、秋葉区の東島・程島・田家2丁目・秋葉1丁目で、なかには住宅が建ち並ぶ場所もあります。



イノシシの体長は約1mで、草むらや住宅付近の路上で確認されました。



秋葉区では2026年に入りイノシシの目撃が17件あり、警察は近隣住民への注意を呼びかけていて下校時間にあわせてパトロールなどの警戒を強化しています。