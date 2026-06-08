長年、被爆者が受け継いできた原爆死没者名簿の記帳。広島市は2026年初めて公募し、あらたに14人が選ばれました。その中には10代の高校生もいます。今回参加した2人の若者の思いに迫りました。



6月7日に行われた原爆死没者名簿の記帳。2025年8月6日以降に亡くなった被爆者3035人の名前が書き加えられていきます。

記帳は長年、被爆者が担ってきました。しかし、高齢化が進んでいることから、広島市は2026年初めて記帳者を公募。新たに14人を選びました。

最年少で記帳者をつとめるのは、高校1年生の福地芽依さん（16）です。広島県安芸郡の高校に通う福地さん。好きな授業は英会話です。テストの結果は･･･。





■広島国際学院高1年 福地 芽依 さん（16）「前回は高かったんですけど、今回はノー勉（勉強なし）でいっちゃって。」■福地さんの友達「 やる気がね、やる気の問題。やる気が出たときは、すごいできる子なんです。」そんな福地さんが名簿の記帳者に応募したきっかけは、家族の存在でした。■広島国際学院高1年 福地 芽依 さん（16）「昔、祖母からよくひいおじいちゃんの被爆の話を聞いていて、小さい頃から原爆や平和に触れて育ってきたので。」福地さんは被爆4世です。爆心地から約1.5キロで被爆した曽祖父の体験を耳にしてきました。定年退職を機にボランティアガイドをはじめた祖母の影響を受け、福地さんも1年前からガイドをするようになりました。■福地 芽依 さん「小学生とか、最近知らない人たちも多くなってきてるので、私が分かりやすい資料で、（聞いた人が）ちゃんと誰かに伝えられるような説明をしてガイドしています。」名簿の記帳を担う孫に、祖母も期待を寄せます。■福地さんの祖母 曽我部 文江 さん「亡くなった人への追悼の意味で、心を込めて書いてもらいたい。被爆4世として引き継いでくれたらな。」■福地 芽依 さん「今までは被爆者の方が書いてこられたから、すごいプレッシャーとか責任感とかも結構あるが、きれいな字で一生懸命書きたいと思います。」1952年にはじまった原爆死没者名簿の記帳。これまでに130冊、約35万人の名前が記されてきました。過ちは繰り返さない。私たちは犠牲者に誓います。原爆死没者名簿が納められている慰霊碑に参拝した福地芽依さん。■福地 芽依 さん「まだまだ未熟者だと思うんですけど、それでも自分ができる限りの力とか、その字を一文字一文字、思いを込めて書けるように頑張りたいと思います。」被爆者が受け継いできた記帳。ことし新たに担う14人と思いを共有します。■被爆者 中本 信子 さん「世界平和のために、皆さんに名簿帳簿を引き継いでいただきたいと思います。」福地さんとともに記帳の大役を引き継ごうとする高校生がいました。■ノートルダム清心高校2年 石丸 陽菜 さん「ただ書くというよりも慰霊の気持ちを持ちながら、なおかつ、丁寧な思いを込めて書くことの大切さが、記帳には重要だなと思いました。」海外での平和活動を経て思いを強くし、今回、筆をとります。記帳者に選ばれた高校2年生の石丸陽菜さんです。■石丸 陽菜 さん「亡くなられた方が、確かに生きていたという証を後世に残すために、その責任感を感じながら書けるように練習しています。」中学校から書道部に入部した石丸さん。記帳者に応募に母も背中を押しました。■母 石丸 美紀 さん「被爆者の方が書かれている姿を毎年見ていますが、やっぱりすごいどっしりと、手元もしっかりしているし、（娘に）できるかな、どうなんだろうという不安もありつつ、言ってみた感じ。」高校に入り、特に力を入れてきたのが平和活動です。2025年から、平和公園で外国人観光客などをガイドするボランティア活動を始めました。また、アメリカ・ニューヨークで開かれたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議にあわせ現地に派遣され、会議を傍聴したほか、海外の若者に平和への思いを伝えました。■石丸 陽菜 さん「こうやって交流できる環境があるのは、すごく平和なことだし、それをかなえていくために、それをモチベーションに自分も平和活動に取り組んでいこうと思いました。」平和活動を通して訴えてきた核兵器廃絶。その思いを込め、筆を執ります。■石丸 陽菜 さん「1人1人の名前を大切にしながら、実際に被爆者のご家族の方とかが、その文字を見られたときに、確かに生きていたんだと思ってもらえると、私の記帳者としての意味もなせるのではないかなと思います。」そして7日、2人の被爆者と合わせ、ことし記帳をする16人が集まりました。会場には記帳がはじまった当時の担当者も激励に訪れました。■伊藤 恒子さん「世界の平和を願いつつ、平和のバトンを次へつないでほしいと思います。」■広島市職員「それでは記帳を始めていただきたいと思います。」緊張感が漂うなか、高校生2人も真剣なまなざしで筆を走らせます。初日の記帳は3時間に及びました。■広島国際学院高1年 福地 芽依 さん（16）「緊張がすごく大きかったんですけど、やっぱり原爆で亡くなられた方々への追悼であったり、平和の尊さを心に留めながら書くことができました。」■ノートルダム清心高校2年 石丸 陽菜 さん「長い年月をかけて受け継がれてきた名簿に対する思いというものを、私も後世に残していきたいなと思います。」被爆者の生涯を思い、ひと筆ひと筆に重ねる記帳。次の世代へ引き継ぎながら、8月5日まで続けられます。【2026年6月8日 放送】