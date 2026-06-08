2026年1月、熊本･阿蘇中岳第一火口に墜落した遊覧ヘリは、火口から引き上げる方法が未だに決まっていません。



ヘリコプターの周辺には、合わせて3人が残されたままです。



消防に詳しい専門家は、「非常に人道的に大きな問題」と指摘しています。

■上空から見ると未だ火口内に残ったままのヘリ

1月20日に大破して以降、今も引き上げられない遊覧ヘリ。



台湾からの観光客2人とパイロットが乗っていましたが、火山ガスなどによる二次災害が懸念されるため、救助は打ち切りになっています。





このような中、周辺の自治体や警察などでつくる防災協議会に対して、熊本地震の復旧工事の実績がある県外の建設会社が提案したのは、「無人重機を使った引き上げ」です。斜面などでも使える無人の重機での引き上げ。防災協議会もこの方針を了承しました。しかし…。■ヘリの運航会社「匠航空」は…「誰が発注するかといったらうち。大工事になりますよ」業者へ引き上げを発注し、費用を払うのは、ヘリを運航していた「匠航空」です。匠航空の関係者によりますと、無人の重機を使う場合、莫大な費用が発生するなど、課題が残されているといいます。

そのため、匠航空は、人が火口内に入り、機体にロープを括り付けて、上空のヘリで引き上げる方法を提案しましたが、安全上の問題があるとして、防災協議会はこの提案を却下しています。



今も行われないままの引き上げ作業。



私たちが話を聞いたのは、防災研究者として活動する永山政広さんです。



■減災研究室ラボFB 永山政広さん「今回は機体の回収というよりも、 そこに遭難者の方がいらっしゃるっていう、それをどうするかが非常に人道的に大きな問題」



永山さんは、匠航空に機体の回収責任があるとした上で、国レベルのサポートが必要と指摘します。



■永山さん「一つの自治体だけでは判断しづらいと思いますので、 例えば環境省も、あるいは内閣府とか、 そういったところからも、ある程度、意見調整の協力というものも、少し加わっていただく方がいいのではないかと」

■緒方太郎キャスター

消防に詳しい専門家の永山政広さんは、人が火口に入って引き上げる匠航空の提案について、「外国を見てもあまり事例がないので、非常に危険が伴う。基本的には無人の重機で回収するのが一般的な考え方」としています。



こうした中、ヘリを運航していた匠航空がコメントを発表しました。



■匠航空「無人重機を活用した方法については、その安全性、技術的成立性、費用の妥当性、および失敗時の責任分担などについて、当社として確認すべき事項が残されていると認識しています。当社は特定の工法に固執するものではなく、関係者の安全を最優先としたうえで、合理的かつ実現可能な引き上げ方法について、引き続き、協議を行う考えです」



未だ火口内に取り残された人がいる中で、どう安全に引き上げるのか。運航会社だけでなく、国を交えた議論が必要な時期にきています。