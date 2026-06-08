「燃える闘魂」ことアントニオ猪木さんの“伝説の1日”がよみがえる。8月1日に「闘魂ダイナー〜大手町でナックルパート〜」と題し、1995年に北朝鮮で行われた「平和の祭典」に密着した伝説的VHS「猪木道」の上映会を実施。実際に猪木さんが着用していたジャージーの無料試着会も行う。

「平和の祭典」は北朝鮮・平壌のメーデースタジアムで行われ、2日間で38万人を動員した。特に2日目のメイン戦では猪木さんとリック・フレアー（77）がぶつかり合い、現地ファンを沸かせた。

今回のイベントではその模様を収録した「猪木道」をHDアップコンバートし、300インチの超大型スクリーンで上映。実際に現地で試合をしたブル中野（58）、蝶野正洋（62）もゲストに招き、当時の裏話なども交えたトークショーも行う。

見所はそれだけでない。会場には猪木さんが使用していたリングシューズや紺色のタオル、試合会場で使用された旗なども展示。さらに実際に着用していたジャージーの無料試着＆撮影会も行われる予定だ。

会場は東京・大手町の俺のフレンチ グランメゾンTOKYO。問い合わせ先は株式会社ケイパークまで。