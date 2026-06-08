ケガ人続出と補強選手の失速でリーグ東地区最下位に低迷するメッツで「イライラさせられるランキングトップ５」が発表された。ＮＹメディア「ライジング・アップル」は「今年はイラ立つ１年だ。チームが優勝争いに復帰するには奇跡的な出来事が起きるのを願うしかない。特定の選手の名前や顔、背番号を見てイラ立ちを感じずにはいられない」と５人の名前を挙げている。

まず５位がショーン・マナイア投手（３４）で「ブルペンに降格となり、役割を担う準備ができていない。ブーイングリストに事実上、上がる」とした。４位がマーク・ビエントス内野手（２６）で打率２割１分４厘、７本塁打と低迷し「多くの人が２０２４年の彼の驚異的な活躍にだまされた」と失望している。３位が３年１億２６００万ドル（約１９５億円）でＦＡ加入のボー・ビシェット内野手（２８）。主砲と期待されながら打率２割２分２厘、５本塁打と快音は聞かれず「もはや彼を高額契約のＦＡとして見なす人はいない。すごくスローなスタートだ」とあきれている。

不名誉な２位には千賀滉大投手（３３）が入った。２０２４年をほぼ全休し、昨年も６月から欠場。復活を期した今季も負傷者リストでリハビリ調整が続き、苦境に立たされている。「辞書でフラストレーションと言う言葉を調べたら千賀の名前が載っているだろう。まさに彼を表すのにぴったりだ」と切り捨てた。

１位がホルヘ・ポランコ内野手（３２）。２年４０００万ドル（約６２億円）でＦＡ加入したが、ケガでわずか１４試合の出場にとどまっており「メッツは彼に役割を託す前に彼の健康について十分な調査を行ったのか疑問に思うべきだ」と指摘している。