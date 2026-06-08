IVEレイ、美デコルテ際立つキャミ姿に熱視線「スタイル良すぎて神」「ラインが美しい」
【モデルプレス＝2026/06/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が6月7日、自身のInstagramを更新。キャミソールトップス姿を公開した。
【写真】K-POP日本人メンバー「美しさの塊」プライベートショット
レイは、胸元と裾に白のレースがあしらわれたピスタチオグリーンのキャミソールトップスにデニムパンツを合わせたスタイルのソロショットを複数枚投稿。手すりに肘をかけてポーズをとるショットでは、ほっそりとした美しい二の腕や肩のラインが際立っている。また、眼鏡をかけカメラを見つめる姿や自撮りショットなども載せている。
この投稿は「スタイル良すぎて神」「鎖骨のラインが美しい」「透明感が半端ない」「美しさの塊」「眼鏡姿も可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆レイ、ほっそり二の腕際立つキャミ姿披露
レイは、胸元と裾に白のレースがあしらわれたピスタチオグリーンのキャミソールトップスにデニムパンツを合わせたスタイルのソロショットを複数枚投稿。手すりに肘をかけてポーズをとるショットでは、ほっそりとした美しい二の腕や肩のラインが際立っている。また、眼鏡をかけカメラを見つめる姿や自撮りショットなども載せている。
◆レイの投稿に「スタイル良すぎて神」と反響
この投稿は「スタイル良すぎて神」「鎖骨のラインが美しい」「透明感が半端ない」「美しさの塊」「眼鏡姿も可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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