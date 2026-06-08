ベタつき肌を快適に！ 私立恵比寿中学・安本彩花が、外出先での美技を伝授

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

私立恵比寿中学

安本彩花

筋金入りの美容好きアイドル。日本化粧品検定1級のほか、サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を持つ。本誌の連載「Beautynews」のお試し隊メンバーも務める。お気に入りコスメやメイクテクを発信中。@yasumoto_ayaka_ofﬁcial

method1｜肌テク

ベタつきが気になったらミスト化粧水でリフレッシュ

汗をかいてベタつき、かゆみを生まないために、夏こそミスト化粧水。「オイルインなどではなく、さっぱりとした純粋な化粧水のようなミストを使用します。メイクが崩れた時もミストをスポンジに含ませてはたき込みながらなじませています」

安本さんがプロデュースした化粧水ミスト。3つのセラミドとヒアルロン酸などの保湿成分を配合し、肌に潤いを与えながら、ベタつきにくい軽やかな使い心地。「YA スフレミスト スタンダード」50ml \3,850（YA Division）

method2｜肌テク

肌見せのシーズンこそ気になる部分を引き締めケア

夏は肌を露出する機会が増えるため、特にボディラインをキレイに見せるケアを欠かさない。「夏はむくみにアプローチできるようなアイテムを使い、二の腕や脚のむくみをケアしています」。また、日中使う汗拭きシートと喧嘩しないような香水を意識しているそう。「ニオイ対策は、夏に必要不可欠なエチケット。自分にとっても周りの方への配慮にもかなり気を遣っていて、汗のニオイと混じって変な香りにならないよう爽やかな香水をセレクトしています」

method3｜髪テク

前髪のぺたんこ・ベタつきは放置せずに、瞬間リセット

皮脂吸着パウダー付きのあぶら取り紙。気になる前髪をサッと拭き取るだけで、皮脂や汗をカットし、サラふわ髪をキープ。環境にも優しい100％ピュアパルプを採用。「前髪専科 バングリメイク ペーパー」30枚入り \495（ハーベスコスメティクス support@harves-cosmetics.com）

汗ばむ季節は、前髪がぺたんこになったり、ベタついて、印象にも大きな影響を及ぼす。「だから前髪専用の皮脂除去ペーパーがお役立ち！ 夏でもとにかく清潔感を死守しています」

method4｜肌テク

爽快感と香りが心地よいミストでクールダウン

突き抜けるようなメントールの冷感を味わえるスプレータイプのボディミスト。レモンやライム、ベルガモットなどの柑橘系精油とミントが香り、使うたびに気分をリフレッシュ。「アイスミント ボディミスト エクストラクール」80ml \2,860限定販売中（SHIRO info@shiro-shiro.jp）

夏の暑さには冷感アイテムがお役立ち。「冷却プレート付きのハンディファンは必需品!! さらにメントールを配合したひんやり系のミストを持ち歩いて、ほてった肌に吹きかけています」

method5｜肌テク

メイクノリを良くするために、朝のメイクは時間をかけて

忙しいからといって一気に仕上げるのではなく、スキンケア、ベース、ファンデそれぞれ少し時間を置きながらしっかりなじませる。「スキンケアの前に、フェイスパックでクーリングすることで、メイクノリをアップさせます。下地とファンデは、ドロドロ崩れを防止するため筆で薄くのばし、そして一番大事な工程が、水を含んだスポンジでしっかりと密着させること。最後にパウダーをはたけば、カンペキ！」