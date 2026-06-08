「I’m all over the place」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m all over the place」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「私はあちこちにいる」という意味で、あまりピンと来ません。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「気持ちや考えがまとまらない」でした！ 「I’m all over the place」は「気持ちや考えがまとまらない」という意味のフレーズ。 やることが多すぎたり、気持ちが落ち着かなかったりして、頭のなかがぐちゃぐちゃなときに使えます。 「忙しい」だけでなく、「集中できない」「整理できていない」というニュアンスもあります。 「Sorry, my thoughts are all over the place.」

（ごめん、考えがまとまっていないの） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部