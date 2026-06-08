お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が8日、自身のインスタグラムを更新し、夫の“つーたん”さんとの結婚記念日のショットを公開した。

「今年の結婚記念日は、ゼクシィさんの企画で夫婦そろってランチへ」とスパンコールが輝くモノトーンのミニドレスでドレスアップしたショットを投稿。夫婦2ショットも披露し、「娘を寝かしつけながら一緒に寝落ちしてしまう日々なので『2人だけでゆっくりご飯』がずいぶん久しぶりでございました」と明かした。

結婚情報誌「ゼクシィ」の企画について「毎日一緒にいるけど、今はすっかり“チーム育児”のメンバー。出会いから振り返る企画は小っ恥ずかしくてワインが止まらなかったわ 2人で何軒もハシゴしていた日々を、久しぶりに思い出しました」とつづり、「ランチの様子は、ゼクシィさんのYouTubeで素敵な動画にしていただいています」と紹介。

「ちなみに、『お互いを動物に例えると？』という質問の回答だけは今でも納得してません」とサルの絵文字を添えた。ハッシュタグでは「韓国ドラマの財閥乗っ取ろうとしてる夫婦」とコーディネートについて“らしく”説明している。

バービーは2021年4月に結婚を発表し、24年8月に長女を出産した。