モデルの冨永愛(43)が6日放送の「THEシン世界サミット」（土曜後3・00）に出演。5月に第2子出産を報告したが、21年ぶり出産に対する心境を明かした。

冨永は「私は卵子凍結していた」と明かし、卵子を採取する際に「あれ、刺すんですよ針を。腹水もたまりましたし、お腹パンパンになっちゃって、妊娠したみたいなお腹の張り方になっちゃって。私も仕事があったんで、水を出す点滴とかを毎日通ったりしていたんですけど、とにかく、病院に通うのも日数がかかるし、タイミングも計れない。3日後に来てくださいとか…」と振り返った。

また「今年ご出産されましたよね？」と言われると「まだ全然生まれたてなんですけど、高齢出産ですよね。不安ももちろんありましたし、そもそもね…できるかできないかというのもありましたし。もう、いろんな人にヘルプしていただいて。もちろんパートナーもそうですし」と語った。

冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月にモデルとして活躍する長男・章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。昨年12月に妊娠を発表。子供の父親は俳優の山本一賢であることも公表した。