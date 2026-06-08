一ノ瀬ワタルさん、夏帆さんらが６月８日、映画『四月の余白』完成披露舞台挨拶に登壇しました。

【写真を見る】【 一ノ瀬ワタル 】狢臂翩廚任垢甼Ρ蕕硫独舛里劼箸海肇ッカケで 初主演映画公開で“汗だく舞台挨拶”





６月２６日に全国公開される本作は、元半グレで元受刑者の西健吾（一ノ瀬ワタル）が運営する更生施設「みらいの里」で非行少年や引きこもり、家庭に問題を抱える子供たちと向き合っていくという人間ドラマが描かれています。







相撲を題材にした配信ドラマで一躍大ブレイクした一ノ瀬さんは、今回が映画初主

演。









司会者から「初主演」を祝われ会場から大きな拍手が沸きあがると、一ノ瀬さんは嬉しそうに爐△蠅とうございます甅爐△蠅とうございます甅爐△蠅とうございます瓩伐薪戮盡耄蕕鮓世ぁ何度も何度もお辞儀。会場を上から下までぐるりと見まわし、感慨深そうな表情を浮かべました。









いよいよ映画が公開されることについて犂鬚靴気發△襪鵐垢韻鼻△海留撚茲辰董⊂弖盧遒任發△襦３Г気鵑砲匹ι床舛靴討い燭世のか楽しみでもあるけど、不安でもある。二つの気持ちです瓩函∈堕垢箸靴同撚荼開への思いを語りました。









今回、初共演となった夏帆さんは、一ノ瀬の印象について爐海両亟蕕とっても素敵ですよね。人懐っこいチャーミングさもありつつ、どこか哀愁とか、もの悲しさも感じて…とっても素敵。いつでも全力というか、すごく真っ直ぐ現場にいらっしゃって…瓩箸戮針め。すると、一ノ瀬さんは爐修鵑覆修鵑福聴譽寮イ量ノ呂覆鵑董牒瓩噺世い覆ら、額から大粒の汗をダラダラ。夏帆さんから狢臂翩廚任垢！？（笑）瓩閥辰心配される様子に、会場からは笑いが起きていました。









また、本作のテーマ「ひとは変わることができるのか」にちなみ、個人的に「変えたいと思っているが、変えるのが難しいところ」を問われた夏帆さんは「締めのラーメン」と即答。



燹屬笋瓩燭い里砲笋瓩蕕譴覆ぁ廚剖瓩い鵑任垢韻鼻牒瓩帆庵屬しながら、牋みに行くと絶対にラーメン食べちゃうんですよ。そろそろやめたいな、次の日のダメージが辛いものがあるので…（笑）瓩範辰垢函△垢蕕辰肇好織ぅ詒慣欧硫独舛気鵑琉娚阿焚鹽に会場からは爐─繊瓩箸匹茲瓩が起きていました。









イベントの終わりに一ノ瀬さんは、猖榲にエンディングを観たときに答えって人それぞれだと思うんスよ。このエンディングがハッピーエンドだったのか、バッドエンドだったのか俺にも分からない。だから皆の意見を聞きたいと思っています。そうっスね。『四月の余白』はみんなで頑張って作り上げたものなので楽しんでいただけたら幸いです瓩函一ノ瀬さんらしいまっすぐな言葉で映画をピーアールしていました。









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