北海道の市で「名前がかっこいい」と思う市11選！ 「室蘭市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道の市で「名前がかっこいい」と思う市11選をランキング形式でご紹介します。
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▼回答者コメント
「富良野市と書いてふらのしと読ませるのはなんか未知の世界みたいでカッコいいと思いました」（50代女性／埼玉県）
「ラベンダー畑を思い出すような素敵な響きだから」（50代女性／埼玉県）
▼回答者コメント
「『釧』の漢字が珍しくて力強い印象があり、響きもクールだからです」（40代男性／北海道）
「クールで大人っぽい響きがあると思うからです」（30代女性／宮城県）
▼回答者コメント
「『るもい』という響きが今風で、小説にでてくる都市のようでかっこいいと思うからです」（40代女性／香川県）
「アイヌ語が使われていてかっこいい」（40代男性／東京都）
▼回答者コメント
「『ゆうばり』という発音がカッコイイです」（40代女性／広島県）
「字の漢字が風景を思わせる字でかっこいいと思う」（60代女性／和歌山県）
▼回答者コメント
「漢字のバランスと読み方の響きがかっこいいなと感じるため」（20代女性／埼玉県）
「口に出すと響きがかっこいい」（40代女性／東京都）
▼回答者コメント
「走という漢字が含まれているので、疾走感を感じたから」（30代女性／東京都）
「短くインパクトのある響きで、北海道らしい雄大さを連想させる魅力があります」（50代男性／青森県）
▼回答者コメント
「ロマンチックな響きがあります」（40代男性／兵庫県）
「本土では聞かない地名だから」（40代回答しない／宮城県）
▼回答者コメント
「『北斗七星』を連想させるし、神秘的な格好良さがあるから」（30代女性／石川県）
「北斗は人の名前にも使われていてかっこいいイメージがある」（20代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「響きもかっこいいし漢字の書体もかっこいい」（40代男性／兵庫県）
「北海道のなかの大都市のイメージから」（50代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「室蘭という字面もかっこよくて、花の名前が入るところが素敵だと思うからです」（30代女性／静岡県）
「強そうな名前の響きだから」（40代女性／福岡県）
▼回答者コメント
「見慣れない漢字を使用しているところがかっこいい」（20代女性／東京都）
「はこだてって北海道のなかでも勇ましいイメージだから」（40代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道の市で「名前がかっこいい」と思う市11選をランキング形式でご紹介します。
同率10位：富良野市／11票同率10位は、ラベンダー畑で名高い「富良野市」です。「ふらの」という素敵な響きが人気を集めました。一面のラベンダー畑など、美しい風景を思い起こさせる地名であることも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「富良野市と書いてふらのしと読ませるのはなんか未知の世界みたいでカッコいいと思いました」（50代女性／埼玉県）
「ラベンダー畑を思い出すような素敵な響きだから」（50代女性／埼玉県）
同率10位：釧路市／11票同じく10位は、道東の中核都市「釧路市」です。「釧」という珍しく力強い漢字が印象的だと評価されました。クールで大人っぽい響きや、自然や港町を感じさせるイメージも支持を集めています。
▼回答者コメント
「『釧』の漢字が珍しくて力強い印象があり、響きもクールだからです」（40代男性／北海道）
「クールで大人っぽい響きがあると思うからです」（30代女性／宮城県）
同率8位：留萌市／14票同率8位は、日本海に面した「留萌市」です。アイヌ語に由来する今風の響きが人気を集めました。小説に登場する都市のようだという声や、読みにくさが逆にかっこいいという意見も寄せられています。
▼回答者コメント
「『るもい』という響きが今風で、小説にでてくる都市のようでかっこいいと思うからです」（40代女性／香川県）
「アイヌ語が使われていてかっこいい」（40代男性／東京都）
同率8位：夕張市／14票同じく8位は、夕張メロンで全国的に知られる「夕張市」です。「ゆうばり」という発音のかっこよさが支持を集めました。夕景を思わせる漢字の字面や、高級メロンの華やかなイメージも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「『ゆうばり』という発音がカッコイイです」（40代女性／広島県）
「字の漢字が風景を思わせる字でかっこいいと思う」（60代女性／和歌山県）
7位：苫小牧市／16票7位は、工業と港湾の街「苫小牧市」です。初見では読みにくい字面が、かえって個性的でかっこいいと評価されました。口に出したときの語感の良さや、漢字のバランスの良さも人気の理由です。
▼回答者コメント
「漢字のバランスと読み方の響きがかっこいいなと感じるため」（20代女性／埼玉県）
「口に出すと響きがかっこいい」（40代女性／東京都）
6位：網走市／22票6位は、オホーツク海に面した「網走市」です。「走」の字が生む疾走感が印象的だと評価されました。短くインパクトのある響きに、北海道らしい雄大さを感じるという声も寄せられています。
▼回答者コメント
「走という漢字が含まれているので、疾走感を感じたから」（30代女性／東京都）
「短くインパクトのある響きで、北海道らしい雄大さを連想させる魅力があります」（50代男性／青森県）
5位：小樽市／26票5位は、運河とガラス工芸の街「小樽市」です。本土ではあまり聞かない地名の珍しさが目を引きました。ロマンチックで、どこか温かみのある響きもかっこよさにつながっています。
▼回答者コメント
「ロマンチックな響きがあります」（40代男性／兵庫県）
「本土では聞かない地名だから」（40代回答しない／宮城県）
4位：北斗市／28票4位は、道南に位置する「北斗市」です。「北斗七星」や人名を連想させる、シャープで神秘的な響きが人気を集めました。漢字の見た目から受けるスタイリッシュな印象も評価されています。
▼回答者コメント
「『北斗七星』を連想させるし、神秘的な格好良さがあるから」（30代女性／石川県）
「北斗は人の名前にも使われていてかっこいいイメージがある」（20代男性／愛知県）
3位：札幌市／32票3位は、北海道の道庁所在地「札幌市」です。北の大都市としての洗練された都会的なイメージが支持を集めました。漢字の書体・響きの両面でかっこよさを感じるという声も寄せられています。
▼回答者コメント
「響きもかっこいいし漢字の書体もかっこいい」（40代男性／兵庫県）
「北海道のなかの大都市のイメージから」（50代女性／神奈川県）
2位：室蘭市／44票2位は、製鉄と港湾の街として知られる「室蘭市」です。「蘭」という華やかな漢字を含む字面の美しさが評価されました。あわせて、どこか力強く強そうに感じられる響きも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「室蘭という字面もかっこよくて、花の名前が入るところが素敵だと思うからです」（30代女性／静岡県）
「強そうな名前の響きだから」（40代女性／福岡県）
1位：函館市／54票最多票を集めて1位に輝いたのは、異国情緒あふれる港町「函館市」です。「函」という市名では珍しい漢字を用いた字面と、「はこだて」という独特の読みが、多くの人にかっこよさを感じさせました。歴史ある港町ならではの勇ましいイメージも支持を後押ししています。
▼回答者コメント
「見慣れない漢字を使用しているところがかっこいい」（20代女性／東京都）
「はこだてって北海道のなかでも勇ましいイメージだから」（40代女性／長崎県）
北海道の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
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(文:坂上 恵)