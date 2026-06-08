恋愛は心の豊かさをもたらしますが、のめり込みすぎると周囲に迷惑をかけるかもしれません。漫画家・もつおさんの作品『執着じゃない好きなだけだよ』から抜粋された一連のエピソード『ねえなんで返事をくれないの？』では、執着心が強い彼女に待ち受けていた出来事が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2000のいいねが寄せられました。



【漫画】『ねえなんで返事をくれないの？』（全編を読む）

新入社員のきりこは、物覚えが悪いことや細かなミスを叱られ落ち込んでいます。そんななか、昼休みに彼氏のゆうだいから着信が届きました。きりこはあまりの嬉しさに、これから毎日昼休みに通話をしようと持ちかけます。仕事の愚痴などを交わしていると、いつの間にか昼休みを過ぎていました。



きりこは社内では相変わらず怒られていますが、恋人がいるだけで頑張れると思っていました。仕事中も何度もメッセージアプリを開き、ほかの社員たちは仕事が終わっていなくても、きりこは真っ先に昼休みを取り彼氏に電話をします。



きりこにとって、ゆうだいは自分のすべてだと思っていましたが、近ごろは3時間経ってもメッセージの返信が届きません。そのうえ、会社でもコップを隠されるなどの嫌がらせを受けるようになりました。



それから2日が経つものの、きりこのメッセージアプリにゆうだいからの返事は一向に届きません。何かあったのかもしれないと、きりこは仕事終わりにゆうだいの家へ向かいました。



彼の家の前で何度もメッセージを送り、通話をするものの、ゆうだいからの返答はありません。そして後日、ゆうだいから「別れよう」「ごめん」「もう会えない」ときりこにメッセージが送られてきます。



きりこはあまりのショックから、2日も仕事を休んでしまいます。その間ゆうだいに何度も電話をかけ、メッセージもたくさん送るものの、既読が着くだけで見向きもされません。きりこにとって、ゆうだいは自分のすべてだったため、彼女は別れを到底受け入れられませんでした。



そこで、きりこは「今すぐ（返信を）返して」「じゃないと いまから家まで行くから」とメッセージを送ります。するとゆうだいから通話があり、きりこが喜んだのも束の間「こういうのやめてもらっていい？脅しじゃん」と言われます。



思わずきりこは何がダメだったのか詰め寄りますが、ゆうだいは「だからそういうとこだって！いままでありがとう」と告げ電話を切りました。



一方的に関係を終わらせられたきりこは、自室にしゃがみ込み、もう生きていけないと絶望の淵に沈みます。



読者からは「ここまで執着されると怖い」「自分も昔きりこのような時期あったから気持ちは分かる」など、双方の感情からの意見が挙がっています。そこで、作者のもつおさんに話を聞きました。



「ダメだけど、でも気持ちはわかるかもしれない」そんな感情を丁寧に描いた

―恋愛にのめり込む彼女をテーマに描こうと考えたきっかけについて教えてください



担当編集さんとの打ち合わせの中で、「元彼のSNSをストーカーする女の子」というテーマをいただいたのが、この作品の始まりでした。



最初に聞いた時は「かなり重くて怖い作品になるかも…」と、今までエッセイで描いてきた作風とは違ったので少し心配したのですが、一方で、恋愛していると誰しも少しは“わかってしまう感情”でもある気がしたんです。



相手のことを知りたくなりすぎたり、フラれた理由を考え続けてしまったり…。そういう感情って表には出さなくても多くの人の中に少しずつあるんじゃないかなと感じました。その揺れ動く感情を描いてみたくて、主人公とストーリーを作りました。



―同作できりこを描くにあたって、どのような表現を意識しましたか？



きりこは、客観的に見ると危うい行動をしているキャラクターなんですが、本人の中ではすごく真剣で必死なんです。だからこそ、ただ「怖い人」みたいにはしたくないなと思っていました。



読者の方が『それはやっちゃダメだけど、でも気持ちはわかるかもしれない…』と感じられるように、きりこの感情の流れや、少しずつ周りが見えなくなっていく感覚を丁寧に描くことは意識していました。



また、この作品では“見えているようで見えていない”という感覚を大事にしていて、演出面でもそのテーマを意識しています。ストーリーが進むにつれて、きりこの見え方や、「好き」という感情の捉え方も少しずつ変化していくので、その辺りも含めて楽しんでいただけたら嬉しいです！



―きりこやゆうだいは今後どうなってしまうのですか？



この作品は、若い時の恋愛における気持ちの危うさや不器用さを描いた作品ですが、ただ苦しいだけの話にはしたくないと思って描いていました。



『またきりこは…！』と読んでいてため息をつく場面も多いと思うのですが（笑）、恋愛だけではなく、仕事や友人関係を通して、いい意味でも悪い意味でも少しずつ変化していく姿も含めて見守っていただけたら嬉しいです。



最後まで読むと、序盤の印象とは少し違った見え方をする部分もあると思うので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います！



（海川 まこと／漫画収集家）