歌手の浜崎あゆみさんは6月7日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つライブショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：浜崎あゆみさん公式Instagramより）

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歌手の浜崎あゆみさんは6月7日、自身のInstagramを更新。パフォーマンス中のショットを公開しました。

【写真】浜崎あゆみの圧巻スタイル

「さいっこーーーーにかっこいい」

浜崎さんは「いつも強い子だねって言われ続けてた　泣かないで偉いねって褒められたりしていたよ　そんなふうに周りが言えば言う程に　笑う事さえ苦痛になってた　どうして泣いているの？どうして？」とつづり、20枚の写真を投稿。ステージ上でパフォーマンスをしている姿です。黒いノースリーブの衣装を着てポーズを決めるショットや、白いドレスを着て熱唱しているショットなどが見られます。どの衣装でも、スタイルの美しさが際立っています。

コメントでは「永遠の女王Ayu！」「写真見ただけで泣けるわぁ」「さいっこーーーーにかっこいい　どのパートも最高だけど、特に最初の演出も衣装もパフォーマンスも全てが大好き」「居場所を作ってくれてありがとう」「すごい豪華なステージ」「ビジュもパフォーマンスも最高でした」「これホールだよね？アリーナクラス並みに迫力あるのが伝わる」など、感動や称賛の声が多数寄せられました。

「立川2daysありがとうございました」

5日にも「立川2daysありがとうございました」とつづり、ライブショットを披露していた浜崎さん。こちらも美しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)