「写真見ただけで泣ける」浜崎あゆみ、ライブの圧巻スタイル披露！ 「すごい豪華」「迫力ある」
歌手の浜崎あゆみさんは6月7日、自身のInstagramを更新。パフォーマンス中のショットを公開しました。
【写真】浜崎あゆみの圧巻スタイル
コメントでは「永遠の女王Ayu！」「写真見ただけで泣けるわぁ」「さいっこーーーーにかっこいい どのパートも最高だけど、特に最初の演出も衣装もパフォーマンスも全てが大好き」「居場所を作ってくれてありがとう」「すごい豪華なステージ」「ビジュもパフォーマンスも最高でした」「これホールだよね？アリーナクラス並みに迫力あるのが伝わる」など、感動や称賛の声が多数寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】浜崎あゆみの圧巻スタイル
「さいっこーーーーにかっこいい」浜崎さんは「いつも強い子だねって言われ続けてた 泣かないで偉いねって褒められたりしていたよ そんなふうに周りが言えば言う程に 笑う事さえ苦痛になってた どうして泣いているの？どうして？」とつづり、20枚の写真を投稿。ステージ上でパフォーマンスをしている姿です。黒いノースリーブの衣装を着てポーズを決めるショットや、白いドレスを着て熱唱しているショットなどが見られます。どの衣装でも、スタイルの美しさが際立っています。
「立川2daysありがとうございました」5日にも「立川2daysありがとうございました」とつづり、ライブショットを披露していた浜崎さん。こちらも美しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)