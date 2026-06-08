ビッグボーイ「夏の福袋」予約販売中！ ビーチをイメージした“レジカゴ対応バッグ”など用意
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、6月5日（金）から、お得な「ビッグボーイ夏の福袋2026」の抽選予約販売を開始した。
【写真】おそろいのデザインがかわいい！ 「ウォーターボトル」など福袋の中身
■暑い季節にぴったりなグッズ
今回発売される「ビッグボーイ夏の福袋2026」は、全国の「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」で利用可能な3500円分の食事券に加え、夏のビーチをイメージしたオリジナルグッズが入った数量限定の福袋。
浮き輪やパラソルなど夏のビーチを連想させるモチーフを全体にあしらった「レジカゴ対応バッグ」は、さりげなく描かれている“大俵ハンバーグ”のイラストがポイント。アルミ素材の内側に保冷剤を入れられる内ポケットも付いており、夏のおでかけに便利な仕様となっている。
また、バッグと同じデザインのグッズも用意され、マットな質感がおしゃれな軽量＆大容量の「ウォーターボトル」や、2〜3人で使える大判サイズの「レジャーシート」、吸水性に優れた白雲石を使用した「白雲石コースター」がそろう。
なお、抽選予約受付は6月5日（金）〜6月19日（金）23時59分で、結果発表は6月26日（金）16時00分〜18時00分ごろにメールを配信予定。当選者は、7月1日（水）10時00分〜7月15日（水）の期間、希望の店舗にて受取ができる。
【写真】おそろいのデザインがかわいい！ 「ウォーターボトル」など福袋の中身
■暑い季節にぴったりなグッズ
今回発売される「ビッグボーイ夏の福袋2026」は、全国の「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」で利用可能な3500円分の食事券に加え、夏のビーチをイメージしたオリジナルグッズが入った数量限定の福袋。
また、バッグと同じデザインのグッズも用意され、マットな質感がおしゃれな軽量＆大容量の「ウォーターボトル」や、2〜3人で使える大判サイズの「レジャーシート」、吸水性に優れた白雲石を使用した「白雲石コースター」がそろう。
なお、抽選予約受付は6月5日（金）〜6月19日（金）23時59分で、結果発表は6月26日（金）16時00分〜18時00分ごろにメールを配信予定。当選者は、7月1日（水）10時00分〜7月15日（水）の期間、希望の店舗にて受取ができる。