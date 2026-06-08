近年、イノシシなど鳥獣による農産物被害が増えるなか、十日町市で狩猟免許の取得希望者を対象にした講習会が開かれました。



この講習会には、狩猟免許の取得希望者など27人が参加しました。十日町管内では、イノシシが田んぼでイネを踏み荒らす被害やタヌキやハクビシンによる野菜・果物の被害が多く発生しています。参加者は、猟銃の正しい使い方や箱罠の設置の方法を学びました。



■受講者

「害獣とかみんな苦労してるみたいで手伝えたらなと。(Q.免許を取得した後は？)いま民泊で宿やってるので、宿やりながら害獣の肉をジビエで使えたら。」



また、県内ではクマの目撃が相次いでいて1人がケガをしています。



■新潟県猟友会 池田富夫会長

「この近くに冬眠をして、子どもを産んでその子どもが巣立ったのが去年・今年のクマ。なので非常に多いです。鳥獣対策は市民・県民をあげてやらないとちょっと大変。」



猟友会の平均年齢は65歳と高齢化が進んでいて、講習会を通じて次の担い手にもつなげたいとしています。