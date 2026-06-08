ウメの産地・新潟市江南区で『藤五郎梅』の出荷がまもなくピークを迎えます。



大粒で酸味の強さが特徴の『藤五郎梅』。新潟市江南区の亀田地区では、今週末に出荷のピークを迎える予定で選果作業が進められていました。傷や病気がないか手作業で確認し、機械で大きさごとに仕分けました。



2月中旬以降、平年より気温が高くなったことで生育が早まり、雨が適度に降ったことから大玉傾向で品質は良好だと言います。



■JA新潟かがやき沢海集出荷センター 田中貴章さん

「ジュースなど簡単な料理から手を付けていただき、熟練の方は梅干し。とても肉厚で食べ応えのある藤五郎梅らしい梅干しになると思う。」



JA新潟かがやき亀田梅実組合では藤五郎梅を中心に約34tのウメの出荷を予定しています。