『※女性は見ないでください』テレ東できょう深夜放送 同局公式が“続報”伝える
テレビ東京で8日深夜、『※女性は見ないでください』が放送される。公式サイトの番組情報では、ほとんど内容についての記載がなく、SNSで話題となっていた。同日、テレ東の公式Xが更新され、番組の“続報”が伝えられた。
【画像】ほとんど何も表示されていない『※女性は見ないでください』の番組情報
この『※女性は見ないでください』は、8日深夜0時半に放送される。同局の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていない。
オリコンニュースの5日の取材に対し、テレ東は「回答は控えさせていただきます」とコメント。SNS上では「なんだろう」「すげー気になる」といった声が上がっていた。
そんな中、テレ東が8日に更新したXでは「【リマインド】新番組『※女性は見ないでください』今夜24時30分放送です。TVerで直後配信を予定しています。よろしくお願いします」と、TVerで配信することを伝えた。
【画像】ほとんど何も表示されていない『※女性は見ないでください』の番組情報
この『※女性は見ないでください』は、8日深夜0時半に放送される。同局の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていない。
そんな中、テレ東が8日に更新したXでは「【リマインド】新番組『※女性は見ないでください』今夜24時30分放送です。TVerで直後配信を予定しています。よろしくお願いします」と、TVerで配信することを伝えた。