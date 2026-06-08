◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

偉業達成の瞬間は目前に迫っている。２５年日本ダービー馬のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は大阪杯、天皇賞・春を連勝。全１０戦で手綱を執る、主戦の北村友一騎手と史上初の古馬Ｇ１春３冠へ向け、最終関門となる春のグランプリに挑む。

大阪杯は４か月の休養明けで馬体重はプラス１０キロ。レース当日に坂路入りして臨み、ロングスパートから逃げ粘るメイショウタバルを捉え切った。勝利後、鞍上は「今年はクロワデュノールという馬が主役だと思っている。ずっと主役で引っ張っていけるように」と高らかに宣言。勢いそのままに天皇賞・春も底力を見せ、直線の早仕掛けからヴェルテンベルクの強襲を約２センチ差で封じ込めた。

春３戦目の見えない疲れを考慮し、今回は短期放牧を挟んでの調整。「少し緩んじゃったかな」と斉藤崇調教師は明かすが、中間は栗東・ＣＷコースで団野大成騎手が騎乗し、水曜、日曜と連日の併せ馬を敢行。攻めの姿勢を貫き、レースへ向けた調整は十分と言える。

３日の１週前追い切りは台風６号による暴風雨も苦にせず、雨風を切り裂いた。３頭併せの最後方から強靱（きょうじん）な体幹と力強い脚取りで、６ハロン８４秒１―１１秒６で最先着。斉藤崇師は「息遣いとかその辺は大丈夫。気持ちの部分と体の引き締めの部分だけかなと思う」と冷静に分析した。引き揚げてきた馬体の雰囲気、落ち着き、後肢の入りも抜群で、３冠ロードのラストレースに万全の態勢だ。

自身も含めＧ１馬５頭、合計１２勝を挙げるトップホースが集う一戦。だが、ファン投票で２４年のドウデュースを約１３万票上回る、歴代最多の３６万６０３９票を獲得し、主演を務めるのはクロワデュノールだ。「応援していただいてありがとうございます。春（古馬）３冠を目指して頑張ります」と指揮官。ファンの期待にもきっちり応え、日本競馬史に名を刻む。（松ケ下 純平）