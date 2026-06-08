６月８日の水沢競馬１２Ｒで、Ａ級１組による初夏特別が行われた。８頭立てのダート１６００メートル戦は、雨により重馬場。レースの主導権を奪ったヒロシクン（高松亮騎手騎乗）が快調に飛ばし、追いすがるヒューゴに４馬身差をつけて圧勝。単勝１．０倍の断然人気に応えた。

勝ちタイム１分３７秒８はコースレコード。従来の記録だった２００７年１１月１２日にテンショウボスが計時した１分３８秒５を０秒７上回り、１９年ぶりのレコード更新となった。

ヒロシクンはＪＲＡ在籍時は１勝止まりだったが、岩手に移籍してから素質が開花。昨年のシアンモア記念など重賞７勝を挙げている。祖母は１９９６年秋華賞を勝ち、ジャパンＣで２着に入ったファビラスラフイン。伯父のギュスターヴクライは、オルフェーヴルが３コーナーで逸走したことで知られる２０１２年阪神大賞典の優勝馬。

◇ヒロシクン 父ドレフォン、母エスプリドパリ（父ハーツクライ）。水沢・佐藤雅彦厩舎所属のセン７歳。北海道白老町・（有）社台コーポレーション白老ファームの生産。通算４２戦１３勝（うちＪＲＡ２２戦１勝）。総獲得賞金は７８６２万５０００円。主な勝ち鞍はみちのく大賞典（２０２４年）、青藍賞（２０２４、２５年）、トウケイニセイ記念、シアンモア記念（２０２５年）、赤松杯（２０２５、２６年）。馬主は瀬谷隆雄氏。