タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。カップラーメンの調理法について、持論を展開する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「カップラーメンを鍋で煮込むと、よりおいしくなる。お湯の温度も適切でスープの風味もより引き立つ」という食品工学の専門家の意見を紹介した記事を取り上げた。

この件について聞かれたマツコは「おいしくなるのは、その通りだと思うんですけど、カップラーメンって、これがやりたくないから買うのよ」と、バッサリ。

ＭＣの大島由香里アナウンサーが「ごもっともです」と同調すると「ごめんなさい。（鍋を使えば）おいしいだろうよ。でも、おいしさじゃないの、もう。おいしさじゃないのって言ったらカップ麺業界に申し訳ないけど、おいしいのと楽をしたいのと言うのとの（間の）評価なわけよ。カップ麺は」と持論を展開したマツコ。

「これだったら、ウチは袋麺を食べますってなっちゃうのよ」と続けると「ごめんなさい。１回くらい試してみようとは思うけど、試すだけだと思う。『あっ、おいしい！』ってなったとしても、じゃあ、同じカップラーメンを見て、これは鍋に入れたら、あれだけ（おいしい）って分かってたとしても、お湯を注ぐと思う」と言い切っていた。