2児の母・木下優樹菜、次女への手作り弁当公開「1人分でもクオリティ高い」「おかずの詰め方が上手い」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】元タレントの木下優樹菜が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女への手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「焼き色が食欲そそる」次女1人分の弁当
木下は「お姉さんテスト期間」と長女がテスト期間中であることを説明。「時間がイレギュラーな為ナシ！元気girl次女だけ」とつづり、次女のために作った弁当の写真を投稿している。黒ごまを散らした白ごはんに昆布の佃煮を添え、焼き色がついた鮭やたたききゅうりなどを丁寧に盛り付けた彩り豊かな弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「1人分でもクオリティ高い」「愛情たっぷり」「おかずの詰め方が上手い」「焼き色が食欲そそる」「栄養バランスも最高」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「焼き色が食欲そそる」次女1人分の弁当
◆木下優樹菜、次女への手作り弁当披露
木下は「お姉さんテスト期間」と長女がテスト期間中であることを説明。「時間がイレギュラーな為ナシ！元気girl次女だけ」とつづり、次女のために作った弁当の写真を投稿している。黒ごまを散らした白ごはんに昆布の佃煮を添え、焼き色がついた鮭やたたききゅうりなどを丁寧に盛り付けた彩り豊かな弁当を披露している。
◆木下優樹菜の投稿に「1人分でもクオリティ高い」の声
この投稿に、ファンからは「1人分でもクオリティ高い」「愛情たっぷり」「おかずの詰め方が上手い」「焼き色が食欲そそる」「栄養バランスも最高」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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