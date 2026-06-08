「バチェラー4」出身美女、前日のおかずを活用したリメイクカレー公開「具だくさんで美味しそう」「料理上手」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】mazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日のおかずをリメイクした料理を披露した。
【写真「バチェラー」出身美女「深い味わいのカレーになりそう」リメイク料理
休井は「昨日の肉じゃがをカレーにリメイク」とつづり、「＃おうちごはん」「＃きゅういキッチン」のハッシュタグを添えて写真を投稿。じゃがいもがゴロゴロと入った、前日の肉じゃがを活用したカレーを披露した。別皿には野菜を使ったメニューも並んでいる。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「じゃがいものゴロゴロ感がたまらない」「深い味わいのカレーになりそう」「料理上手」「参考になります」「サイドのおかずも気になる」といった声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真「バチェラー」出身美女「深い味わいのカレーになりそう」リメイク料理
◆休井美郷、リメイクカレー公開
休井は「昨日の肉じゃがをカレーにリメイク」とつづり、「＃おうちごはん」「＃きゅういキッチン」のハッシュタグを添えて写真を投稿。じゃがいもがゴロゴロと入った、前日の肉じゃがを活用したカレーを披露した。別皿には野菜を使ったメニューも並んでいる。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「じゃがいものゴロゴロ感がたまらない」「深い味わいのカレーになりそう」「料理上手」「参考になります」「サイドのおかずも気になる」といった声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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