鈴木奈々、焼肉・甘めの卵焼き・ウインナー…手作り弁当公開「大人も子どもも喜ぶおかずばかり」「彩りも綺麗」の声

鈴木奈々、焼肉・甘めの卵焼き・ウインナー…手作り弁当公開「大人も子どもも喜ぶおかずばかり」「彩りも綺麗」の声