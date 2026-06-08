鈴木奈々、焼肉・甘めの卵焼き・ウインナー…手作り弁当公開「大人も子どもも喜ぶおかずばかり」「彩りも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの鈴木奈々が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】37歳元ギャルタレント、具だくさん彩り鮮やか弁当
鈴木は「今日のお弁当」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。ふりかけをかけた白ごはんに、卵焼き、焼き色がついたウインナー、柔らかく仕上がった焼肉、ほうれん草を添えた食欲をそそるお弁当を披露している。
また、同日更新されたフィード投稿では「お弁当作りにハマってます」と報告。お弁当のおかずについて「焼肉は黄金のタレで炒めて、ほうれん草はバターで炒めて、ウインナーと甘い卵焼きにしました！」と説明している。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「シンプルで最高」「大人も子どもも喜ぶおかずばかり」「彩りも綺麗」「見てるだけでお腹が空いてくる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント、具だくさん彩り鮮やか弁当
◆鈴木奈々、手作り弁当披露
鈴木は「今日のお弁当」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。ふりかけをかけた白ごはんに、卵焼き、焼き色がついたウインナー、柔らかく仕上がった焼肉、ほうれん草を添えた食欲をそそるお弁当を披露している。
また、同日更新されたフィード投稿では「お弁当作りにハマってます」と報告。お弁当のおかずについて「焼肉は黄金のタレで炒めて、ほうれん草はバターで炒めて、ウインナーと甘い卵焼きにしました！」と説明している。
◆鈴木奈々の投稿に「大人も子どもも喜ぶおかずばかり」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「シンプルで最高」「大人も子どもも喜ぶおかずばかり」「彩りも綺麗」「見てるだけでお腹が空いてくる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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