ドル円１６０．００付近、ユーロドル１．１５１５付近＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は振幅の後、160.00付近に膠着している。東京昼にかけて高値を160.39付近まで伸ばしたあとは、上値を抑えられている。ロンドン序盤には突如として売りが持ち込まれ、一時159.86付近と本日の安値を更新した。しかし、すぐに買戻しが入り160円付近での取引に落ち着いている。市場では34億ドル規模のNYカットオプションが160.00に観測されており、マグネット効果が指摘されている。また、160円台乗せでは介入警戒感が広がりやすい面も指摘されている。



ユーロドルはロンドン朝方に1.1540付近まで買われたあとは、ロンドン序盤にかけて1.1500付近まで下押しされた。足元では1.1515-20レベルに下げ渋っている。イスラエルとイランとの攻撃の応酬が続く中で、NY原油先物は一時95ドル台まで買われている。先週末の強い米雇用統計に反応したドル買いとともに、有事のドル買い圧力も観測されている。一方で、今週のECB理事会を控えて、市場で利上げ観測が定着している。これはユーロ買い材料となっている。



USD/JPY 160.04 EUR/USD 1.1518

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