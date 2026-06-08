欧州株 下げ渋り、英指数はプラスに転じる
欧州株 下げ渋り、英指数はプラスに転じる
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10376.78（+8.73 +0.08%）
独ＤＡＸ 24592.44（-166.61 -0.67%）
仏ＣＡＣ40 8187.99（-30.25 -0.37%）
スイスＳＭＩ 13340.98（-47.25 -0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50847.00（-89.00 -0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7420.50（+20.00 +0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29203.00（+176.50 +0.61%）
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10376.78（+8.73 +0.08%）
独ＤＡＸ 24592.44（-166.61 -0.67%）
仏ＣＡＣ40 8187.99（-30.25 -0.37%）
スイスＳＭＩ 13340.98（-47.25 -0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50847.00（-89.00 -0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7420.50（+20.00 +0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29203.00（+176.50 +0.61%）