欧州株　下げ渋り、英指数はプラスに転じる
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 10376.78（+8.73　+0.08%）
独ＤＡＸ　　24592.44（-166.61　-0.67%）
仏ＣＡＣ40　 8187.99（-30.25　-0.37%）
スイスＳＭＩ　 13340.98（-47.25　-0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50847.00（-89.00　-0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7420.50（+20.00　+0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29203.00（+176.50　+0.61%）