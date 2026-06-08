ディスカウントストアの駐車場でボンネットにしがみつく従業員を振り落としたとして、警察は逃げた男女の行方を追っています。

7日午後9時すぎ、愛知県名古屋市の大型ディスカウントストアの駐車場で男女2人組による殺人未遂事件が発生しました。

事件の発端となったのは、店の出入り口に設置されていた防犯ブザーです。

警察によりますと、店が営業中の午後9時すぎ、男女2人が店を出たところ万引きをした際などに鳴る防犯ブザーが作動。従業員の50歳の男性が声をかけようすると、男女2人が車に乗り込んだため、従業員が車の前に立ちふさがりました。

車を制止しようとしたそのとき、車が発進。ボンネットにしがみつく従業員を乗せたまま車は店の駐車場を出て住宅街へ。150メートルほど走行したところで従業員は路上に振り落とされたということです。従業員は、手足や腰を擦りむくなど軽いけがをしました。

逃げた男女2人はいずれも30代から40代くらいで、男は白のシャツにベージュの長ズボンを着用、女は紺の半袖シャツに黒の長ズボンを着用し、白色の乗用車に乗って逃走しています。

警察は殺人未遂事件として2人の行方を追っています。