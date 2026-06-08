NHK『新プロジェクトX』7月放送予告に反響「なんやと!!」「まさか令和の夜に」“奇跡の怪物”が登場へ
笠松競馬場のXが8日までに更新され、NHK『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』（総合テレビ、毎週土曜 後8：07）で、名馬オグリキャップが特集されると伝えた。
【画像】『新プロジェクトX』で名馬オグリキャップ登場へ
Xでは「7月18日（土）放送のNHK＃新プロジェクトXはオグリキャップの特集です」と予告し、「名馬オグリキャップを当時の関係者が振り返るドキュメンタリー 笠松競馬場も登場します！ぜひご覧ください」と呼びかけた。
NHKの番組公式サイトでも「奇跡の怪物 オグリキャップ」の放送予定が掲載された。
オグリキャップは、昭和から平成にかけて活躍。地方競馬の笠松競馬場でデビューし、やがて中央競馬（JRA）のGIレースで優勝するなど、「芦毛の怪物」として社会現象化するほどの人気となった。有馬記念は2度優勝しており、武豊が騎乗したラストランは奇跡の復活Vとして伝説化している。
番組放送に向けて「まさか令和の世にプロジェクトXでオグリ特番が見れるとは…」「なんやと!!放送間近でもポストしてな!!忘れると大変だから」「すげえ気になる」「ゲスト誰来るんだろ」など、多数の声が寄せられている。
【画像】『新プロジェクトX』で名馬オグリキャップ登場へ
Xでは「7月18日（土）放送のNHK＃新プロジェクトXはオグリキャップの特集です」と予告し、「名馬オグリキャップを当時の関係者が振り返るドキュメンタリー 笠松競馬場も登場します！ぜひご覧ください」と呼びかけた。
オグリキャップは、昭和から平成にかけて活躍。地方競馬の笠松競馬場でデビューし、やがて中央競馬（JRA）のGIレースで優勝するなど、「芦毛の怪物」として社会現象化するほどの人気となった。有馬記念は2度優勝しており、武豊が騎乗したラストランは奇跡の復活Vとして伝説化している。
番組放送に向けて「まさか令和の世にプロジェクトXでオグリ特番が見れるとは…」「なんやと!!放送間近でもポストしてな!!忘れると大変だから」「すげえ気になる」「ゲスト誰来るんだろ」など、多数の声が寄せられている。