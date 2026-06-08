栃木県宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ、公立の全ての小中学校が休校となるなど影響が出ています。

■住宅街に“クマの足跡”

8日午後、住宅街の中にある畑を警察が入念に調べていました。調べていたのは、クマとみられる足跡です。

通報者

「足跡を見て、もしかしたらクマなのかなと。おとといの時点ではなかった記憶」

畑の所有者

「おっかない。怖い。この辺で襲われたら、そうしたら怖い」

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8日未明には、栃木県宇都宮市を走っていたタクシーのドライブレコーダーがその姿を捉えました。交差点を曲がると前方に黒い影が浮かび上がったのです。

運転手

「クマがいます。クマがいました」

市内では、7日もクマが繁華街の商店街に出没。夜の街へ姿を消すと、およそ4時間後、同じクマかは分かりませんが、次は民家の目と鼻の先に現れました。

◇

さらに、自宅近くでクマを目撃した市民が警察に通報する、緊迫の一部始終もありました。

警察に通報

「またクマ戻ってきました。今すぐ目の前の家の敷地にいます。今、歩いてます、歩いています」

クマは住民を襲うことなく、そのまま姿を消しました。

■「まさか宇都宮に来るとは…」

人の生活圏の中に現れるクマ。

宇都宮市民

「ほえたんです、犬が。ぱっと見たら大きいクマが。1秒、2秒早く出たら殺されてた」

クマが目撃され、初めての平日となった8日、市立の小中学校は全て休校になりました。

宇都宮市民 母と小学5年生

「怖いよね」

――きょう外出る時は

宇都宮市民 母と小学5年生

「いったん周り見てから確認してから、車に乗りました」

宇都宮市民

「宇都宮に来ると思ってなかった。日光とか向こうは、よくテレビでやっていたので、まさか宇都宮に来るとは全く思っていなかった」

■北関東最大の都市で相次ぐ目撃情報

宇都宮市は人口およそ51万人で、北関東最大の都市です。山から離れたその中心地で、クマの目撃情報が相次いだのは6日からです。

宇都宮駅の北西あたりで目撃されると、クマはどんどん南へ移動。8日早朝には、7日の地点から東側で目撃されました。その後、クマの目撃情報はなく、現在も行方は分かっていません。

ただ、最後に確認された場所から南におよそ1キロの場所では、クマの足跡のようなものが確認されました。専門家に確認したところ「クマとみられる足跡」だといいます。

8日朝、足跡を見つけた男性は「びっくり。この辺にクマが来るとは」と話していました。

市はクマを目撃したら車や建物に隠れ、市や警察に通報して欲しいと呼びかけています。