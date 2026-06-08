百貨店各社のお中元商戦が始まった。

今夏は平年以上の暑さが予想されており、冷たい飲料やアイスなど涼しさを感じられる商品を例年よりも充実させている。１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の盛り上がりを当て込んだ商品や、物価高を背景とする節約志向に応えた割安な商品もそろえ、消費者の需要喚起を図る。（奈良橋大輔）

「清涼感」拡充

日本橋三越本店（東京都中央区）が３日に特設したお中元コーナーでは、ジュースやコーヒーなどの飲料を、前年比３割増となる１００種類超そろえた。７２０ミリ・リットルで２万円超のシャインマスカットのジュースなど「プレミアム」商品も展開し、期間限定で有料での試飲も楽しめるようにした。

気象庁の予報では６〜８月の平均気温は平年より高くなる見通しで、同店の担当者は「ドリンク需要は高まるだろう。味を確かめて贈り物を選んでほしい」と話す。

そごう・西武も、飲料やアイスの品数を前年から約２割増やす。高島屋は冷製おでんといった冷やして楽しむ食品を強化するなど、清涼感のある商品を拡充する動きが広がっている。

高額商品で特別感演出

「虚礼廃止」の風潮が強まり、お中元の市場規模は縮小が続く。矢野経済研究所の予測によると、今年は５７６０億円と前年の見込み額から３％減少する。百貨店各社は「自分へのご褒美」需要を掘り起こし、落ち込みをカバーしたい考えだ。

高島屋は、サッカーＷ杯の自宅観戦時などに家族や友人と分け合えるピザなどの食べ物や、つぎたてを楽しめるビールサーバーを用意する。三越伊勢丹は、人気サッカー選手の直筆サイン入りユニホームをオンラインで数量限定販売。アルゼンチン代表のメッシ選手は７０万円超など、高額商品で特別感を演出する。

一方、イラン情勢の悪化で物価高に身構える消費者の取り込みを狙った動きもある。

そごう・西武は包装を簡素化し、定価より５〜２０％価格を抑えた「自宅用お買い得品」を展開する。麺類やのりといった食品のほか、石油製品値上がりの影響が懸念される洗剤などの日用品にも注力し「お得感を集客につなげたい」（担当者）と意気込む。大丸松坂屋百貨店も、オンライン注文で１５％引きとなる食品や洗剤などを販売する。