8日(月)は天気が下り坂で、気温があまり上がりませんでした。正午の気温は、新潟市中央区で20℃、また上越市高田や佐渡市相川では19℃台とかなり涼しくなりました。



さて、この時間は広い範囲で雨が降っていますが、9日(火)も傘が必要なところがありそうです。



◆9日(火)午前9時の予想天気図

県内付近は、はじめ気圧の谷となり湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、9日(火)昼ごろまでは雨雲のかかるところがありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

8日(月)夜遅くには全県的に雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。夜間も断続的に雨が降り、9日(火)朝は上・中・下越を中心に広く雨雲がかかるでしょう。その後も、昼ごろまで所々で雨が降りますが、午後は次第に晴れ間が広がります。夜は各地傘いらずの天気になりそうです。



ただ、雨がやんだあともあまり気温が上がりません。



◆9日(火)の予想最高気温

最高気温は20℃前後の予想で、今日より5℃以上低くなるところもあるでしょう。湯沢町や佐渡市では20℃に届かず、肌寒く感じられそうです。



体調をくずさないように服装選びに注意をしてください。