今夜は雨が強まるところも、9日は空気がヒンヤリ【気象予報士が解説｜新潟】
8日(月)は天気が下り坂で、気温があまり上がりませんでした。正午の気温は、新潟市中央区で20℃、また上越市高田や佐渡市相川では19℃台とかなり涼しくなりました。
さて、この時間は広い範囲で雨が降っていますが、9日(火)も傘が必要なところがありそうです。
◆9日(火)午前9時の予想天気図
県内付近は、はじめ気圧の谷となり湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、9日(火)昼ごろまでは雨雲のかかるところがありそうです。
◆今後の天気の移り変わり
8日(月)夜遅くには全県的に雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。夜間も断続的に雨が降り、9日(火)朝は上・中・下越を中心に広く雨雲がかかるでしょう。その後も、昼ごろまで所々で雨が降りますが、午後は次第に晴れ間が広がります。夜は各地傘いらずの天気になりそうです。
ただ、雨がやんだあともあまり気温が上がりません。
◆9日(火)の予想最高気温
最高気温は20℃前後の予想で、今日より5℃以上低くなるところもあるでしょう。湯沢町や佐渡市では20℃に届かず、肌寒く感じられそうです。
体調をくずさないように服装選びに注意をしてください。
さて、この時間は広い範囲で雨が降っていますが、9日(火)も傘が必要なところがありそうです。
◆9日(火)午前9時の予想天気図
県内付近は、はじめ気圧の谷となり湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、9日(火)昼ごろまでは雨雲のかかるところがありそうです。
◆今後の天気の移り変わり
8日(月)夜遅くには全県的に雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。夜間も断続的に雨が降り、9日(火)朝は上・中・下越を中心に広く雨雲がかかるでしょう。その後も、昼ごろまで所々で雨が降りますが、午後は次第に晴れ間が広がります。夜は各地傘いらずの天気になりそうです。
ただ、雨がやんだあともあまり気温が上がりません。
◆9日(火)の予想最高気温
最高気温は20℃前後の予想で、今日より5℃以上低くなるところもあるでしょう。湯沢町や佐渡市では20℃に届かず、肌寒く感じられそうです。
体調をくずさないように服装選びに注意をしてください。