飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」世界文化遺産登録へ 一体どんな場所？

世界文化遺産登録に向け、奈良県にある飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」がユネスコの諮問機関（イコモス）から登録勧告を受けたことが発表されました。

【写真を見る】「飛鳥・藤原の宮都」構成する19の遺跡はそれぞれどこに？一覧を地図で見る

1300年の時を超え今も豊かな文化が息づく「飛鳥・藤原の宮都」はどんなところなのか。この場所に縁があるというMBS米澤飛鳥解説委員が解説します。

◎米澤飛鳥：MBS解説委員 前よんチャンTV編集長 大阪府警担当、司法キャップ、京都支局長など歴任。名前の「飛鳥」は、歴史好きな両親が奈良・飛鳥エリアを由来にして名付けた。

「飛鳥・藤原の宮都」ってそもそも何？“日本最初の仏教寺院”も

「飛鳥・藤原の宮都」は、6世紀末～8世紀はじめ、政治・文化の中心だった飛鳥・藤原の古代遺跡群で、明日香村、橿原市、桜井市に位置する19の遺跡から構成。

日本で初めて建てられた仏教寺院の飛鳥寺跡や、高松塚古墳などが含まれています。

【19の構成資産】

（1）飛鳥跡宮 / （2）飛鳥京跡苑池 / （3） 飛鳥水落遺跡 / （4） 酒船石遺跡 / （5）飛鳥寺跡 / （6）橘寺跡 / （7）山田寺跡 / （8）川原寺跡 / （9）檜隈寺跡 / （10） 石舞台古墳 / （11）菖蒲池古墳 / （12） 牽牛子塚古墳 / （13） 藤原宮跡 / （14）大官大寺跡 / （15）本薬師寺跡 / （16）天武・持統天皇陵古墳 / （17）中尾山古墳 / （18）キトラ古墳 / （19） 高松塚古墳

昔ながらののどかな田園風景も魅力の1つ。1970年代に明日香村・高松塚古墳で国内初の極彩色壁画が見つかったことから飛鳥ブームが生まれ、1980年には明日香法が制定。村の開発制限により歴史ある景観が守られてきました。

世界遺産登録まで“あと一歩” これまで長い道のりが…

6日、ユネスコの諮問機関「イコモス」が現地調査・評価の末、最終決定を下すユネスコに対して「飛鳥・藤原の宮都」の世界文化遺産「登録」を勧告。

世界遺産の登録まで“あと一歩”という状況ですが、実は、ここに至るまでには長い道のりがありました。

【これまでの経緯・今後の予定】

2006年11月：地元自治体が世界遺産暫定リストに提案

2007年1月：世界遺産暫定リストに掲載

2024年9月：国内推薦候補に決定

2025年1月：ユネスコに推薦書を提出

2026年6月：イコモス（ユネスコの諮問機関）が「登録」勧告

2026年7月：世界遺産に登録？ ※国内27件目・関西7件目

世界遺産アカデミーの宮澤光氏は、世界遺産登録で期待できることとして、

▼保護体制の強化

▼観光客の増加

▼郷土愛の醸成

の3点を挙げています。

では、「飛鳥・藤原の宮都」は具体的に何がすごいのでしょうか？

見どころ（1）飛鳥寺跡 日本最初の本格的寺院

「飛鳥・藤原の宮都」の見どころについて、宮内庁の職員として長年古墳の発掘や調査を行ってきた関西大学・徳田誠志客員教授への取材を交え、19資産のうち4つを紹介します。

1つ目は「飛鳥寺跡」。596年に創建された日本最初の本格的な寺院で、蘇我馬子により建立されたといわれています。

跡地には江戸時代に再建された“飛鳥寺”があり、本堂には飛鳥時代に建立された日本最古級の金銅仏「飛鳥大仏」が古と変わらぬ穏やかな笑みを浮かべて静かに佇んでいます。

見どころ（2）飛鳥宮跡 「大化の改新」始まりの場所

飛鳥時代の王宮跡で、飛鳥時代の天皇たちが住んだ歴史的に重要な場所。

「大化の改新」の幕開けとなった中大兄皇子や中臣鎌足らによる蘇我入鹿暗殺の舞台となった地でもあります。

見どころ（3）石舞台古墳 巨石でつくられた横穴式石室

石舞台古墳は、修学旅行や遠足で訪れたことがある人も多いかもしれません。

実は元々は土で覆われた墳丘でしたが、その土が失われ、約30個もの巨大な石を使った横穴式の石室が露出している状態となっています（石の総重量は推定約2300トン）。

露出した天井石が平らなことにちなんで「石舞台古墳」と呼ばれ、明日香村のランドマーク的な存在として親しまれています。

飛鳥時代、絶大な権力を持っていた豪族・蘇我馬子の墓ではないかと言われています。

（関西大学・徳田誠志客員教授）「蘇我氏は『大化の改新』で滅亡してしまうのですが、“蘇我馬子の墓”だから半ば壊された形で、土が取っ払われたんじゃないかという説もあります」

石の棺が安置されていたとされる「石室」に実際に入ることもできるのが特徴です。

【料金】大人500円 小～高校生200円

見どころ（4）藤原宮跡 「日本が誕生した場所」！？

藤原京の跡地「藤原宮跡」。一見、復元された朱塗りの柱が建っているだけの原っぱですが、「まさにここが日本が誕生した場所」だと徳田客員教授はいいます。

ここで「日本」という国の名前が初めて使われ律令制度に基づいた中央集権国家が誕生したのです。

（関西大学・徳田誠志客員教授）「今はもう何もないので、『なに、この原っぱ？』と思うかもしれませんが、“飛鳥・藤原”の良さというのは、この風景が1300年前と変わらず残っているという、そこを大事にしたい場所だと思います」

今後の課題と現地での対策

今後は世界遺産への登録に期待が膨らみますが、一方で「地下に埋められた遺跡が多いため魅力がわかりづらい」「点在していてまわるのが大変」といった課題も。

自治体などでは、以下のような対策が行われています。

課題：地下に埋められた遺跡が多い

→当時の様子をバーチャル体験できる無料アプリを自治体が運用

課題：点在していてまわるのが大変

→運転手＆ガイド付きの飛鳥京プレミアムスローツアーを実施（※公式HPから利用日の1週間前までに要予約）

今後、さらに注目が集まりそうな「飛鳥・藤原の宮都」。この機会に、飛鳥時代の歴史遺産や田園風景に触れてみるもいいかもしれません。

（2026年6月8日放送 MBS「よんチャンTV」内『米澤プレゼン』より）