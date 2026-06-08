マツコ、自身の腸から“家畜”にしか入っていない菌が見つかる 衝撃告白も…淡々と「だってここまでいく？人間」
タレントのマツコ・デラックスが8日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に生出演。腸内検査で発覚した衝撃の事実を明かした。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
この日のメールテーマ「申請すればギネス記録を獲れると思っていること」についてトークしたマツコは「私、昔に腸内菌をみてもらったことがあるのよ。家畜にしか入っていない菌が見つかったのよ」と告白し、スタジオを騒然とさせた。
続けて「だから私、多分、親が若かったころ、近くに牛舎とかがあって。そこで奇跡的に日本語を話す牛が生まれた。多分育てたら、ちゃんとこんな形の人間になったっていう形なんだと。牛が徐々に人間に変わったんだと」とジョーク交じりで語ったが「とにかく家畜にしかないはずの菌が見つかったのは事実」と訴えた。
さらに「だから、もしかしたら私が痩せない理由はそれかもしれないって。要は家畜って太らせなきゃいけないわけじゃん。だってここまでいく？人間」と自虐しながら語った。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
この日のメールテーマ「申請すればギネス記録を獲れると思っていること」についてトークしたマツコは「私、昔に腸内菌をみてもらったことがあるのよ。家畜にしか入っていない菌が見つかったのよ」と告白し、スタジオを騒然とさせた。
続けて「だから私、多分、親が若かったころ、近くに牛舎とかがあって。そこで奇跡的に日本語を話す牛が生まれた。多分育てたら、ちゃんとこんな形の人間になったっていう形なんだと。牛が徐々に人間に変わったんだと」とジョーク交じりで語ったが「とにかく家畜にしかないはずの菌が見つかったのは事実」と訴えた。
さらに「だから、もしかしたら私が痩せない理由はそれかもしれないって。要は家畜って太らせなきゃいけないわけじゃん。だってここまでいく？人間」と自虐しながら語った。