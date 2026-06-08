◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのフレディ・フリーマン選手がエンゼルス戦で2安打を放ち、メジャー通算2500安打の大台まであと”2本”に迫っています。

この日は1番大谷翔平選手、2番フリーマン選手の1、2番コンビで出場。初回は得点につながりませんが、安打を記録します。2点を追う3回には、前を打つ大谷選手が安打を放つと、フリーマン選手が初球のカーブをとらえ、連打でチャンスが拡大。内野ゴロの間に1点を奪います。その後、投手陣が崩れ大敗となりましたが、大谷選手とともに複数安打を記録しました。

6月に入ってから好調を見せる36歳の大黒柱は、8試合で32打数11安打、打率.344、2本塁打、6打点をマーク。中でも、佐々木朗希投手が先発した6日のエンゼルス戦では、9回にサヨナラ本塁打を放ち、チームを劇的勝利へ導きました。

また6月は大谷翔平選手も6試合中5試合で複数安打を記録するなど、25打数12安打の打率.480と絶好調。好調の2人打線を引っ張っています。

▽フリーマン選手の通算記録※日本時間6月8日時点試合 2242打率 .299安打 2498二塁打 562三塁打 34本塁打 377打点 1357盗塁 106