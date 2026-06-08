カーリング日本選手権２日目（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ第２戦目でＳＣ軽井沢クラブが五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレに８―０で快勝した。

試合は落ち着いた展開でスタート。第３エンド（Ｅ）まで両者無得点が続く。第４Ｅに３点を先制した軽井沢が流れをつかんで得点を重ね、第７Ｅで相手のコンシードを引き出した。

今大会は例年より遅い６月開催。さらにカーリング専用ではない会場ということもあり、多くのチームの選手が氷の状態を見極めることに苦労している。

スキップの上野美優は「昨日は試合後半にかけてアイスが重くなっていく印象だった。今日は比較的滑っていたし、早めに曲がるということがなくなっていた」と日ごとに変わるリンクのコンディションを語った。

西室雄二コーチは、注目を集めている今大会のリンク状態について「昨日は雨が降っていて、満席だったので、一番湿度が高い条件だった。今日は観客がちょっと少なくなって天気も良くなったので、少し良くなった」と繊細な氷の変化を分析。

一方で「（同じ会場で行われた）昨年の日本選手権（２月）を経験できているが、違いすぎることもあってまだ分からない」と素直な心境を口にする。そして「アイスメーカーも対策をしているので、たぶん最終日に向けて良くなってくる」と氷の状態が上向くことを期待した。

これでチームは２連勝。難しい環境に他チームより早く順応していると言える。２年ぶりの優勝へ、この勢いのまま突き進む。