ロックバンド「大大嬢」のボーカルで、インフルエンサーの藤田シオンが7日、自身のX(旧ツイッター)を更新。運営の署名入りの文書を公開し、迷惑行為を繰り返したファン1人に「今後開催される藤田シオン関連イベントへの出入り禁止措置、および各種SNSのブロック対応を行いました」と発表した。



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様々な被害があったことも公表している。具体的には「休日に訪れる場所を予測し、待ち伏せ及び呼び出し」「禁止行為である(イベントの)出待ち、入り待ち」「何度もお断りしているにも関わらず繰り返される告白や私的なお誘い」「撮影会で身体を触ろうとする等の複数回に渡るセクハラ」「DM返信の有無を本人に詰め寄るなど、身の危険を感じる行為」などを挙げた。



これらの行為に対し、「多くの関係者やファンの皆様によって支えられているコンテンツであり、特定のファンとの私的な交流や交際を行うことはありません」と断言。また、安全面での対策が十分に整うバンド始動後に対応予定だったことを明かしたうえで、「日に日に行為がエスカレートしていることから、危険性が非常に高いと判断したため」と発表のタイミングについても説明した。



今後は「これからも同様の行為やプライベートでの接触があった場合は、警察への通報を含め、然るべき対応を取らせていただきます」と通告。「皆様に安心して楽しんでいただける環境作りのため、迷惑行為や危険行為には毅然と対応してまります」とつづった。



藤田は身長158cm、体重76kgの自称「ぽっちゃりインフルエンサー」として人気を集めている。今夏からはロックバンド「大大嬢」のボーカルとして活動がスタートすることを発表している。



（よろず～ニュース編集部）