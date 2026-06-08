元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が7日、自身のインスタグラムを更新。同窓会に参加したことを報告した。



【写真】打ち合わせしたかのよう 赤と青のゴージャスな装いにお嬢様感

枡田アナは「昨日は、母校、成城大学の同窓会でした」と伝え、「私は今回2度目の参加。 広島に住む成城の卒業生がたくさん集まりました 成城らしい、温かく朗らかな空気の楽しい会でした」と楽しい時間を過ごしたことをうかがわせる。



アップしたのは広島ホームテレビの渡辺美佳アナウンサーとの2ショット。「打ち合わせしたわけでもないのに、青と赤でコンビ感」と記し、枡田アナは赤のノースリーブ、渡辺アナは青の7分丈の息の合ったワンピース姿を披露した。



枡田アナは1985年生まれ、神奈川県出身。成城大文芸学部ヨーロッパ文化学科を卒業し、2008年にTBSに入社し、15年に退社。14年に6歳年下のプロ野球・広島の堂林翔太内野手と結婚。長男、長女、次女の3人の子供を授かっている。「広島成城会、私はいまだに下から二番目なので、ぜひ後輩の皆さんのご参加もお待ちしております」と同じ学び舎で過ごした卒業生に呼びかけた。



静岡県出身の渡辺アナは01年に広島ホームテレビ入社。「広島に縁のある成城大学出身者が集まる広島成城会 40周年の節目の会に 60人を超える同窓生が集まりました」と同日更新のインスタグラムで報告している。息ぴったりのコーデとなったことに、「同窓生の枡田絵理奈ちゃんとも久しぶりに 原色ワンピースで気が合いました笑」とつづっている。



渡辺アナの投稿には、フォロワーからは「同じ大学だったんですね～」「成城のお嬢様コンビ」「素敵な写真」「かっこいいツーショット」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）