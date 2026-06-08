今月5日、魚津市の北陸自動車道で道路工事現場に大型トラックが突っ込み作業員2人が死亡した事故で、トラックを運転していた福島県の56歳の男が酒気帯び運転などの疑いできょう逮捕されました。調べに対して容疑者は「事故を起こしたことは間違いないが、酒には酔っていなかった」と話しているということです。



この事故は今月5日の午後、魚津市大海寺野の北陸自動車道下り線の道路工事現場で、工事用車両2台に走ってきた大型トラックが追突し、周りにいた作業員2人がはねられたものです。はねられた富山市月岡町の会社員・長森清さん(57)と立山町宮路の会社員・土肥純樹さん(36)が死亡しました。





トラックを運転していた福島県本宮市の会社員・根本宏一容疑者(56)は、その後の調べで呼気から基準値以上のアルコールが検出され、県警高速道路交通警察隊はきょう、根本容疑者を酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕しました。調べに対して根本容疑者は「事故を起こしたことは間違いないが、酒には酔っていなかった」と話しているということです。こちらは根本容疑者が勤務する福島県福島市の「斎藤運輸」のきょう午後5時ごろの映像です。社内には「信頼も無事故も日々の積み重ね」という文字が掲げられている様子が確認できました。今回の事故について運送会社は、ＫＮＢの取材に対し業務中の事故を認めていますが、詳しくは「責任者が不在のため答えられない」としています。一方、この会社のホームページにはきょう付けで、事故に対するおわびの文章が掲載されています。捜査関係者によりますと根本容疑者は事故当時、愛知県から宮城県にベニヤ板を運んでいたということです。またおとといには、警察が運送会社に対し家宅捜索を行ったとみられていて、運転手の勤務状況や会社側の業務管理体制などを調べています。トラックを運転していた男が、酒気帯び運転などの疑いで逮捕されたこの事故。当時現場はどのような状況だったのか、確認します。現場は北陸自動車道・下り線の魚津インターチェンジ付近です。根本容疑者が運転するトラックは新潟方面へ向かっていました。現場は通常2車線ですが、当時は事故現場のおよそ700メートル手前から規制が行われていて、左側の走行車線が閉鎖されていました。そのため一般車両はすべて、右側の追い越し車線へ誘導されていました。事故が起きたのは工事終了後の撤去作業中でした。現場では矢印板による車線減少の案内や、規制器材の設置が行われていたということです。死亡した2人は、規制器材を撤去するため、魚津インターから富山方面へ向かって作業を行っていました。工事中であることを電光掲示板で示す黄色の「標識車」の手前に土肥さんが、標識車と作業車両の間に長森さんが立っていたところ、そこへトラックが突っ込み衝突したということです。