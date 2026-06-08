地震と豪雨で二重被災した輪島市町野町にある臨時災害放送局「まちのラジオ」が6月1日、電波の日・総務大臣賞を受賞しました。地域へ希望を届ける思いをスタッフは新たにしています。

輪島市町野町に2025年7月、全国からの支援を受け開局した「まちのラジオ」小さなプレハブ小屋のラジオ局です。

地元の有志たちで構成される復興プロジェクトのメンバーがパーソナリティを務め、地域の話題や防災に関する情報を発信し続けています。

こうした取り組みが「被災地を元気づけ、地域の再生に大きな貢献を果たしている」と評価を受け、電波の日に総務大臣賞を受賞しました。

大臣賞受賞「今一度、気を引き締めて再認識」

山下祐介さん「最初本当びっくりしましたね」「改めて自分たちのラジオ嬉しい賞なんですけれど、今一度気を引き締めて再認識というか賞であったなと思います」

そんな「まちのラジオ」住民たちの思いを聞いてみると…

町の人（まちのラジオよく聴く？）「仕事しているときダンプに乗っているとき地元が動いているのようわかるのう」

町の人は「毎日聴いています。いざという時頼りになりますね」

スタジオの壁にはこれまでみ訪れた多くの有名人のサインが。8日も人気タレントが生放送に出演しました。

プライベートで能登を訪れた芸能人夫婦も飛び入り出演！

「皆さんこんにちはー、竹野内豊でーす。違う！つまみ枝豆です。つまみ枝豆の妻の江口ともみです」

プライベートで能登を訪れたふたりは急遽、まちのラジオに出演しました。

「まだまだ復興されていないの凄い驚いた。もう2年ぐらい経ちますもんね」

笑い声が絶えない生放送。

「良い声しているよね。耳ざわりがよい」

つまみ枝豆さん、江口ともみさん「手作り感があって良いですよね台本みながら間違えて何だこれって言う人もはじめて、居心地が良いですね」

「地域に愛される、必要とされるラジオ局でありたい」

つまみ枝豆さん「内容が濃くて情報もまさかゴミ出しの日も身近な人に為になる今後も続けていくべきだなと思いました」

江口ともみさん「毎日生放送で町の人たちが話している安心感があると思う。人間らしさがとても伝わるコミュニティラジオだなと思いました」

リーダーの山下さんは多くの人たちに感謝しながら、これからも地域の情報を発信していきたいといいます。

山下祐介さん「地域に愛されるラジオ局、地域に必要とされるラジオ局でありたいと思います。開局当初から見れば、数段ベルアップはしてますが、まだまだ伝えなきゃいけない情報、その伝え方であったり我々スタッフに課題はいっぱいありますけれど、そういった所を乗り越えながらラジオ局として続けていけるように努力して皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと」