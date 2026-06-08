【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはゲームの戦略
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、学びによって得た事柄、責任や権限の委託、そして競争や対戦での戦術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□く
い□□ん
か□□げ
ヒント：自分の判断ではなく、信頼する相手にすべての決定権を委ねてしまうこと。そして、トランプやゲームなどで、リードしている状態のまま切り上げて去る戦略を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちに」を入れると、次のようになります。
ちにく（血肉）
いちにん（一任）
かちにげ（勝ち逃げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人間の生命活動の根源となる物理的な実体から、信頼関係に基づいて他者に裁量をゆだねる社会的な意思決定、さらには勝負の世界において最も効率的に利益を確定させる手法までを網羅しました。共通する「ちに」という響きが、肉体の充実、他者への委託、勝利の余韻を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、学びによって得た事柄、責任や権限の委託、そして競争や対戦での戦術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
い□□ん
か□□げ
ヒント：自分の判断ではなく、信頼する相手にすべての決定権を委ねてしまうこと。そして、トランプやゲームなどで、リードしている状態のまま切り上げて去る戦略を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちに正解は「ちに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちに」を入れると、次のようになります。
ちにく（血肉）
いちにん（一任）
かちにげ（勝ち逃げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人間の生命活動の根源となる物理的な実体から、信頼関係に基づいて他者に裁量をゆだねる社会的な意思決定、さらには勝負の世界において最も効率的に利益を確定させる手法までを網羅しました。共通する「ちに」という響きが、肉体の充実、他者への委託、勝利の余韻を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)