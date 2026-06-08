「最早アスリート」市原隼人、圧巻のバキバキ筋肉披露！ 「腕凄い」「カッコよすぎて大横転」
俳優の市原隼人さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ブランドアンバサダーを務めるフィットネスジム「ECOFIT24（エコフィット24）」の新ビジュアルを公開し、圧巻の筋肉に注目が集まっています。
【写真】圧巻の筋肉を披露した市原隼人
ファンからは「カッコよすぎて大横転」「腕凄い」「更に鍛えられてますね」「最早アスリート」「ワイスピにいても違和感ない」「目の保養にも程があるわい」「男でも惚れ惚れします!!」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】圧巻の筋肉を披露した市原隼人
「男でも惚れ惚れします!!」市原さんは、5枚のビジュアルを投稿。セットアップのスポーツウエアを着用し、トレーニングをする姿が写っています。特に、ノースリーブであらわになった腕の筋肉は圧巻。こぶや血管がとても美しいです。
プロモーション動画も公開「ECOFIT24」の公式Instagramアカウントでは、市原さんが出演するプロモーション動画も公開中。実際にトレーニングに励む姿を見ることができます。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)