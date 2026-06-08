赤ちゃん用品の製造および販売等を行うコンビは、従来品で別々だった回転・着脱操作レバーを同じグリップに集約した、新生児から使えるチャイルドシート「THE S R129 エッグショック ロッタ ZH（ザ・エス アール129 エッグショック ロッタ ゼットエイチ）」を、6月26日から、全国のアカチャンホンポ、およびアカチャンホンポ オンラインショップで発売する。

同製品は、ベビーカー「THE S Go（ザ・エス・ゴー）」の車体に連結させて使う「トラベルシステム」対応品となる（トラベルシステム使用期間：体重9kg未満まで）。

同社調べでは、産後退院される人のうち76.2％が自家用車を使用している（3月 コンビ調べ（n＝900））。また退院時にチャイルドシートを使用した人のうち、73.1％が事前にチャイルドシートに赤ちゃんを乗せるための準備やシミュレーション（練習）を行うものの、80.9％が実際に初めて赤ちゃんを乗せる際に「緊張した」と、回答している（3月 コンビ調べ（n＝635））。



「THE S R129 エッグショック ロッタ ZH」

そこで、初めてチャイルドシートを操作するママ・パパでも迷いにくい操作性を実現すべく、従来品で別々の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱（セパレート）」操作を、「マルチグリップ」に集約した。

回転は「片手」、着脱は「両手」とマルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作が使い分けられる。

また、専用のアタッチメントを使用すると、ベビーカー「THE S Go （ザ・エス・ゴー）」の車体にチャイルドシートが取り付けられる「トラベルシステム」に対応。車内で眠った赤ちゃんを起こさずシームレスにベビーカースタイルへ切り替えられるため、赤ちゃんがよく眠る時期に車移動が多い家庭におすすめだという。新たに、遮光率・UVカット率99.9％対応生地を幌に搭載（コンビ調べ（メッシュ部を除く））。車内はもちろんベビーカーと連結させて使用する際も、赤ちゃんを包み込んで日差しから守る。

［小売価格］7万9750円（税込）

［発売日］6月26日（金）

コンビ＝https://www.combi.co.jp