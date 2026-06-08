カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、「じゃがりこ細いやつ サラダ」をコンビニエンスストア、「じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味／わさび醤油味」を全業態で、HoYoverseから配信の人気ゲーム「原神（げんしん）」とのコラボレーションパッケージを6月中旬に期間限定発売する。



「じゃがりこ細いやつ サラダ」カップ 5種

独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるロングセラー商品「じゃがりこ」は、一昨年にHoYoverseが配信する人気RPGゲーム「原神」と初コラボレーションをした。「じゃがりこ」ファンのみならず、多くの「原神」ファンから好評を得て、今回満を持して再コラボレーションする運びとなった。



「じゃがりこ細いやつ サラダ」フタ6種

今回は、「原神」の人気キャラクターが「じゃがりこ細いやつ サラダ」、「じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味／わさび醤油味」3品のパッケージに登場する。フレーバーのバリエーションも増え、お気に入りのパッケージとあわせて楽しんでもらえる。「じゃがりこ」の容器は、カップ形状とスタンドパックで片手でも食べやすくゲームとの相性も抜群となっている。



「じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味」



「じゃがりこ辛いやつ わさび醤油味」

商品特長は、いつもの「じゃがりこ」とは少し違った軽快な食感が楽しめるとのこと。同企画専用の書下ろしイラストを使用したパッケージになっている。カップ5種、フタ6種がランダムに組み合わされた合計30種類のデザインで、お気に入りのパッケージを探して楽しんでもらえる。

［小売価格］200円前後（税別）

［発売日］6月中旬

カルビー＝https://www.calbee.co.jp