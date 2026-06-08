無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けんは、人工的な香料などによって体調不良を引き起こす「香害」の被害が増えやすい夏の6月・7月を「無香料・無添加石けん月間」と定めており、今年も20〜60代の男女を対象に「香害・化学物質過敏症に関するアンケート調査」を実施した（WEB調査、調査対象：全国20〜60代男女、調査期間：5月18日〜21日、サンプル数：331人）。その結果、香害認知度は84％に達し、約3割が行動を見直していることがわかった。また、半数以上が「香り疲れ」を抱え、6割以上が“無香料の心地よさ”を実感していることも明らかとなった。

香害とは、柔軟剤や化粧品などに含まれる人工的な香料で体調不良を引き起こすこと。化学物質過敏症とは、洗剤や柔軟剤、消臭剤などに含まれる微量の化学物質に反応し、頭痛やめまい、倦怠感等の症状を引き起こす疾患。





調査の結果、人工的な香料に対して「不快感を覚える」と回答した人は77％にのぼり、「体調不良を経験したことがある」と回答した人も47％に達した。一方で、香料入り製品の使用は89％にのぼり、香料入りの製品が日常生活に広く浸透している実態も明らかになった。





こうした中で注目されるのが、人々の意識と行動の変化。「香害」を認知している人は84％、「化学物質過敏症」は78％と、社会全体での理解は着実に広がっている。また、「知っている」と回答した人のうち約3割が、使用製品や日常の行動を見直すなどの変化を起こしており、無理のない範囲から生活を見直す動きが広がりつつあることがうかがえる。





さらに、53％が生活環境において「複数の香りによる疲れ」を感じていることも明らかになり、こうした状況を背景に、人工的な香料に頼らない暮らしの価値への関心も高まりつつある。実際に、65％が「無香料の心地よさ」を実感した経験があると回答し、無香料の環境では「食事の場面で食材本来の香りや味をより深く楽しめた」が最も多く、次いで「外出時に自然や季節のさりげない香りに気づけた」などの声が寄せられた。このことから、無香料を取り入れることでより豊かで快適な暮らしにつながる側面も示された。

柔軟剤や香水などに含まれる化学物質が原因となり、体調不良や不快感を引き起こす「香害」を含む「化学物質過敏症」の問題は、日本でも年々関心が高まっている。国内調査では小中学生の約1割が香り付き製品によって体調不良を経験しているとされるなど、日常生活の中に広く存在する課題となっている（日本臨床環境医学会（2025）「子どもの『香害』および環境過敏症状に関する全国調査」）。一方で近年は、こうした背景を受けて無香料や低刺激性といった製品への関心も高まっており、日本における無香料の洗浄製品市場は2036年まで年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると予測されている（H＆I Global Research（2026）「世界の敏感な環境用無香料洗浄剤市場の規模およびシェア予測：2026年から2036年までの見通し」）。香害への対応にとどまらず、「香りを控える」という選択肢が、より快適な暮らしを実現するひとつの価値として社会に広がりつつあるといえる。

同調査から、香りを取り巻く環境の中で、人々が自身や周囲の快適さを意識しながら、少しずつ選択を見直し始めている様子が見えてきた。無香料という選択は、周囲への配慮であると同時に、自分自身の感覚を大切にした心地よい暮らしにもつながる。今後も社会全体で理解を深め、誰もが安心して過ごせる環境づくりを進めていくことが求められている。

調査結果サマリーでは、人工的な香料によって、77％が不快に、47％が体調不良になった経験があると回答した。89％は日常的に何かしらの香料入り製品を使用しており、53％が「複数の香りによる疲れ」を実感していた。「香害」の認知率は84％。「化学物質過敏症」の認知率は78％だった。香害や化学物質過敏症について知った後、約3割が製品選びや生活習慣など自身の行動を見直していることもわかった。行動に移すきっかけになる要因として、1位「香料が自分や他人の体調不良の原因になると知ったとき」、2位「食事中に、食材の本来の味や香りを楽しみたい時」、3位「無香料製品を使うことが、リラックスにつながると感じたとき」だった。65％が無香料の空間で「心地よい」と感じた経験があることが明らかとなった。香料がないことで「より心地よい」と感じた場面、1位「食事の時、本来の味や香りを楽しめた」、2位「外を歩いている時、季節や自然の香りを感じられた」、3位「家でリラックスしている時、落ち着けた」の順となった。

シャボン玉石けん＝https://www.shabon.com