東京、ビル上階の緑豊かな隠れ家喫茶。その正体は魔女のようなマダムが「どんな料理でも出す」お店!?／注文の多い喫茶店
『注文の多い喫茶店』（グリコ/少年画報社）第1回【全8回】
【本作のレビューを読む】
モルティ・オルディニ。「多い注文」という意味の店名を掲げる、東京のとあるビルの上にある隠れ家のような喫茶店。そこではどんな料理の注文でも受ける魔法使いのようなマダムがいて、来店したお客の食べたいものを出してくれるとか。カニしゃぶ、冷やし中華、せんべい汁…。心身が疲れた人も、故郷が恋しい人も、迷いや悩みを抱えた人も、本格的なその料理を口にすると、目の前が晴れていく…!? 身体に嬉しいお料理とマダムの優しさがしみるヒューマングルメストーリー『注文の多い喫茶店』をお楽しみください！
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モルティ・オルディニ。「多い注文」という意味の店名を掲げる、東京のとあるビルの上にある隠れ家のような喫茶店。そこではどんな料理の注文でも受ける魔法使いのようなマダムがいて、来店したお客の食べたいものを出してくれるとか。カニしゃぶ、冷やし中華、せんべい汁…。心身が疲れた人も、故郷が恋しい人も、迷いや悩みを抱えた人も、本格的なその料理を口にすると、目の前が晴れていく…!? 身体に嬉しいお料理とマダムの優しさがしみるヒューマングルメストーリー『注文の多い喫茶店』をお楽しみください！