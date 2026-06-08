東京、ビル上階の緑豊かな隠れ家喫茶。その正体は魔女のようなマダムが「どんな料理でも出す」お店!?／注文の多い喫茶店

東京、ビル上階の緑豊かな隠れ家喫茶。その正体は魔女のようなマダムが「どんな料理でも出す」お店!?／注文の多い喫茶店