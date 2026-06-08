東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。



『梅雨前線はどこからやって来るの？』

『どうして梅雨は雨が多いの？』



まず、梅雨前線がどのように生まれるのか解説します。

梅雨前線は、春になると現れるオホーツク海高気圧と、夏の高気圧である太平洋高気圧の間で生まれます。



オホーツク海高気圧は冷たい高気圧で、日本列島に冷たく湿った風をもたらします。一方、太平洋高気圧は暖かい高気圧で、日本列島に暖かく湿った空気をもたらします。この性質が異なる空気がぶつかり、前線が発生します。これが梅雨前線が発生するメカニズムです。





2つの高気圧が相撲のように押し合うことで、梅雨前線は停滞し、長い雨の季節となるんです。しかし、この押し合いには決着の時が来ます。夏に向かうにつれて太平洋高気圧の勢力が強まり、この押し合いを制します。梅雨前線も押し上げられて、これで梅雨明けとなります。

では、なぜ梅雨は雨が多くなるのでしょうか。



ポイントは、冷たい空気と暖かい空気がぶつかっているということです。



こちらは前線を立体的に断面から見た図です。冷たい空気と暖かい空気がぶつかっているんですが、冷たい空気は重たいので下に沈もうとします。一方、暖かい空気は軽いので、上に上がろうとします。これで上昇気流が発生し、雲が生まれて雨が降ります。



梅雨前線はすぐには離れずしばらく停滞するので、常に上昇気流が発生して雨が続き、雨量も多くなります。



特に梅雨の終わり頃は太平洋高気圧が強まり、どんどん暖かく湿った空気が送られてくるので、雨の降り方が強まります。



この先の雨の降り方には注意が必要です。