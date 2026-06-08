あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月20日に発売予定のアクションフィギュア・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月14日23時59分まで。当選発表は6月17日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「METAL ROBOT魂(Ka signature) ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム[Re：Coordinate]」のほか、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」の計2商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月8日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。

「METAL ROBOT魂(Ka signature) ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム[Re：Coordinate]」

□あみあみ秋葉原店「METAL ROBOT魂(Ka signature) ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム[Re：Coordinate]」抽選販売のページ

「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」

□あみあみ秋葉原店「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」抽選販売のページ

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